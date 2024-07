Američanky ziskom olympijského zlata úspešne prešli „cestou za vykúpením“, pre hviezdnu Bilesovú to znamená celý svet

Úžasný pocit

Cesta za vykúpením

31.7.2024 (SITA.sk) - Americké gymnastky Simone Bilesová , Jordan Chilesová, Jade Careyová, Suni Leeová a Hezly Riverová sa dokonale „rehabilitovali“ za striebro z Tokia 2021 a na prebiehajúcich olympijských hrách v Paríži získali v utorok večer zlaté medaily vo viacboji družstiev.Američanky odsunuli na druhú priečku reprezentantky Talianska, bronz získali gymnastky z Brazílie.Američanky získali vo finále aj zásluhou fenomenálnej Bilesovej dovedna 171,296 bodov. Samotná Bilesová si vylepšila svoju medailovú bilanciu zo scény olympijských hier na päť zlatých, jednu striebornú a dve bronzové medaily. Športový svet „ohúrila“ na OH 2016 v Riu de Janeiro, odkiaľ si priniesla štyri najcennejšie kovy a jeden bronz. Z Tokia má striebro a bronz.„Veľmi sa tešíme. Je nám cťou reprezentovať USA zakaždým, keď sa dostaneme na svetovú scénu, ale získať toto zlato a dosiahnuť tento cieľ bol jednoducho úžasný pocit. Znamená to pre nás celý svet. Som nadšená, že môžem odísť so zlatou medailou,“ povedala 27-ročná Bilesová pre informačný servis OH 2024.Z triumfu Američaniek mala nesmiernu radosť aj ich trénerka Cecile Landiová. Aj pre ňu znamenalo zlato zadosťučinenie za Tokio, kde Američanky získali „iba“ striebro.„Nazvali sme to cesta za vykúpením, a tak to aj je. Chceli sme zlato, ktoré sme nedokázali získať v Tokiu,“ poznamenala Landiová.Strieborné Talianky získali svoju druhú tímovú medailu v histórii OH, a to neuveriteľných 96 rokov po tom, čo získali striebro v Amsterdame 1928. Brazília vybojovala vôbec svoju prvú tímovú medailu v histórii hier.