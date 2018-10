Tenistky Babosová s Mladenovicovou sú víťazkami štvorhry v Singapure

Maďarská tenistka Timea Babosová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvorhra - finále:



Timea Babosová, Kristina Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:5

Singapur 28. októbra (TASR) - Maďarka Tímea Babosová s Francúzkou Kristinou Mladenovicovou sa stali víťazkami štvorhry na Turnaji majsteriek v Singapure. Druhé nasadené tenistky si poradili v nedeľňajšom finále s najvyššie nasadeným českým párom Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v dvoch setoch 6:4 a 7:5.Babosová s Mladenovicovou za stavu 3:3 v prvom sete zobrali súperkám servis a dopodávali do víťazného konca. V druhej sade bol duel vyrovnaný do stavu 5:5, keď Češky tretíkrát v zápase prišli o svoje podanie a ich súperky v nasledujúcom geme premenili tretí mečbal.Babosová tak obhájila vlaňajší titul, ktorý získala ešte s Andreou Hlaváčkovou. Tento rok už žne úspechy s Francúzkou.povedala po finále Mladenovicová.Krejčíková so Siniakovou mali už pred finále istú pozíciu koncoročných jednotiek rebríčka WTA.