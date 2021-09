Tenistu Reillyho Opelku vyšlo logo na taške draho. Pre US Open bolo priveľké a dostal pokutu

O pokute ani nevedel

Z palcov na centimetre

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Americký tenista Reilly Opelka sa ohradil voči pokute, ktorú na grandslamovom turnaji US Open dostal za to, že prišiel na kurt s neschválenou taškou.Ako uviedol web usatoday.com, 24-ročný rodák z Michiganu aktuálne figurujúci na 24. priečke svetového rebríčka musí zaplatiť pokutu 10-tisíc dolárov (asi 8500 eur).Opelka pred stretnutím 2. kola prišiel na kurt s ružovou taškou, na ktorej bol nápis belgickej galérie. Logo však presiahlo povolené rozmery a organizátori na US Open sa rozhodli potrestať tenistu za tento priestupok.Hráč najprv finančný postih považoval za žart a ostro sa proti nemu ohradil. "To vážne? Dostať pokutu za ružovú tašku je zlý vtip," povedal Opelka po sobotňajšom víťazstve nad Gruzíncom Nikolozom Basilašvilim a postupe do osemfinále.O pokute sa pritom dozvedel od novinárov. "Nikto mi o tom nedal vedieť, čo je ešte komickejšie. Snáď moje peniaze aspoň poslúžia na dobrú vec. Keď už mi chcú vziať 10-tisíc, tak dúfam, že neskončia u nejakej veľkej firmy," dodal Opelka s dávkou sarkazmu.Američan priznal, že podobnú tašku mal už na Roland Garros v Paríži. Pre US Open si údajne nechal logo na taške zmenšiť, no pri výrobe v Európe podľa neho nastala chyba pri prevode z palcov na centimetre."Myslím si, že trest je trochu prehnaný. Nie som tu na to, aby som premeriaval znaky. Mám iné starosti. Mojou prácou je vyhrávať zápasy," skonštatoval Opelka, ktorý sa vo svojom prvom grandslamovom osemfinále stretne s Juhoafričanom Lloydom Harrisom.