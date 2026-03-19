|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 19.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jozef
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Tento model búra mýty o drahých autách. Rodinné kombi s automatom a špičkovou výbavou stojí menej ako 20 000 €
Prísne emisné limity a požiadavky na minimálnu výbavu v podobe povinných asistenčných systémov posunuli ceny nových áut výrazne nahor, kvôli čomu sa pre mnohé slovenské rodiny stali nedostupné. Tento ...
Zdieľať
19.3.2026 (SITA.sk) - Prísne emisné limity a požiadavky na minimálnu výbavu v podobe povinných asistenčných systémov posunuli ceny nových áut výrazne nahor, kvôli čomu sa pre mnohé slovenské rodiny stali nedostupné. Tento fakt však búra nové rodinné kombi Dongfeng SHINE GS, ktoré prináša obrovský vnútorný aj batožinový priestor, spoľahlivý a servisne nenáročný motor, automatickú prevodovku a skvelú výbavu za cenu menej než 20 000 eur s DPH. Jediná výbava E1 teraz prináša ešte viac komfortných prvkov aj rozšírenú záruku na 2+3 roky alebo 150 000 km.
Zdroj: SITA.sk - Tento model búra mýty o drahých autách. Rodinné kombi s automatom a špičkovou výbavou stojí menej ako 20 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.
Dongfeng SHINE GS patrí k najlacnejším autám na slovenskom trhu, napriek tomu však nejde o žiadne osekané malé mestské vozidlo, ale o veľké 4,6-metrové rodinné kombi s plnohodnotným priestorom pre 5 cestujúcich a batožinovým priestorom na úrovni 474 litrov, ktorý je po sklopení zadných sedadiel možné rozšíriť až na 1 109 litrov.
Ideu ponúknuť absolútne maximum za čo najlepšiu cenu, potvrdzuje aj pohľad na základnú výbavu E1 za 19 990 eur s DPH, ktorá je tou jedinou v ponuke 20 autorizovaných predajcov v mestách po celom Slovensku.
Kombi totiž v tejto cene prichádza so 6-stupňovou automatickou prevodovkou DTC, s automatickou klimatizáciou, bezkľúčovým odomykaním a štartovaním, parkovacími senzormi a parkovacou kamerou, tempomatom a elektricky nastaviteľnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami.
V cene je dokonca aj vyhrievaný multifunkčný volant, výhrev dvojice predných sedadiel a panoramatická presklená strecha.
O zábavu posádky sa stará audiosystém so 6 reproduktormi ovládaný cez 13-palcový na výšku orientovaný dotykový displej a vodiča informuje 7-palcový virtuálny kokpit s údajmi o jazde a aktuálnej rýchlosti.
Motor, ktorý ponúkne spoľahlivosť a nízke náklady na údržbu
O pohon vozidla sa stará 1,5-litrový atmosférický benzínový štvorvalec s výkonom 86 kW a 158 Nm. Absencia turba prináša vyššiu spoľahlivosť a nižšie servisné náklady, pričom motor netrpí ani pri kratších jazdách alebo pri rýchlom zhasnutí po dlhej jazde na diaľnici. V cene dostanú zákazníci aj rozšírenú záruku na 2+3 roky alebo 150 000 km.
Kombinovaná spotreba dosahuje 7,8 l/100 km a maximálna rýchlosť 165 km/h aj vďaka tomu, že celé auto váži len 1 315 kg.
Lákavý dizajn a všetky dôležité asistenty
Dongfeng SHINE GS je dostupný v dvoch farbách – bielej a čiernej, ktoré pútajú výraznými oranžovými doplnkami na prednej maske a zadnom nárazníku.
Vozidlo na slovenské cesty štartuje s dvojicou predných airbagov, ISOFIX úchytmi pre detskú sedačku a všetkými dôležitými asistentami ako je ABS, stabilizačný systém ESP, systémom kontroly trakcie TSC, monitorovanie tlaku v pneumatikách, elektronická ručná brzda s funkciou AUTOHOLD alebo asistent rozjazdu do kopca.
S novým vozidlom môžete odísť do pár dní
Dongfeng nedávno svoju sieť autorizovaných predajní a servisov rozšíril už na 20 lokalít po celom Slovensku: "Očakávame, že o veľké rodinné kombi pod 20-tisíc eur, navyše s takouto dobrou výbavou a automatickou prevodovkou, bude na našom trhu obrovský záujem. Našu sieť predajcov sme na to vopred pripravili a SHINE GS je v absolútnej väčšine z nich dostupný skladom. Rodiny tak na svojom novom aute môžu odísť už o pár dní po vybavení potrebných formalít, čo dnes pri iných značkách rozhodne nebýva zvykom," povedal Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značky Dongfeng na Slovensko.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tento model búra mýty o drahých autách. Rodinné kombi s automatom a špičkovou výbavou stojí menej ako 20 000 € © SITA Všetky práva vyhradené.
