Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu je totálny logický nezmysel a klamstvo opozície, tvrdí Fico
Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je zvýšenie kvóra pre vstup do Národnej rady (NR) SR totálny ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je zvýšenie kvóra pre vstup do Národnej rady (NR) SR totálny logický nezmysel. Predseda vlády to uviedol v reakcii na vyjadrenia opozície, podľa ktorých má vládna koalícia údajne plánovať markantné zvýšenie percenta voličských hlasov potrebného pre vstup do parlamentu.
„Opozícia dnes prišla s ďalším klamstvom. Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do NR SR z päť na sedem, resp. desať percent. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli,” uviedol Fico. Dodal, že opozícia si toto hrubé klamstvo nielen vymyslela, ale ho aj začala do detailov rozpracúvať. Podľa premiéra je to preto, lebo nemá čím osloviť verejnosť. „KDH kričí o krádeži demokracie, PS už organizuje spoločnú kandidátku a ponúka ďalšie nezmysly,” poznamenal.
Podľa Ficových slov vládna koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra na vstup do NR SR a zaoberá sa len zrušením voľby poštou zo zahraničia a jej nahradením riadnou tajnou voľbou na príslušnom zastupiteľskom úrade či inej určenej volebnej miestnosti. Predstaviteľom opozície šéf vládneho kabinetu adresoval jednoduchú otázku.
„Podobnú, akú som dnes postavil mladému Šimečkovi, podľa ktorého máme najdrahšie ceny pohonných hmôt široko ďaleko. Ako je teda možné, keď sme takí drahí, že Poliaci doslova vysali desiatky slovenských čerpacích staníc na severe Slovenska. Že by išli z Poľska, kde je podľa Šimečku cena pohonných hmôt nižšia, na Slovensko a kupovali drahšie palivá? To zdravý rozum neberie. Tou druhou jednoduchou otázkou pre intelektuálnych velikánov v opozícii je, že kto by asi tak vo vládnej koalícii okrem Smeru-SD zahlasoval za výšenie kvóra na vstup do NR SR z päť na sedem, resp. desať percent?” spytoval sa Fico s tým, či to bude Hlas - SD alebo SNS. Dodal, že ani toto zdravý rozum neberie.
Zdroj: SITA.sk - Zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu je totálny logický nezmysel a klamstvo opozície, tvrdí Fico © SITA Všetky práva vyhradené.
