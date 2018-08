Tento skvelý nápoj oslavuje osemdesiatku

Vo svete je množstvo barmanov, ktorí sa pokúšajú namiešať niečo, čo tu ešte nebolo. A možno snívajú, že práve ich osviežujúci výtvor sa stane nesmrteľný – tak ako aj jeden, ktorý si v baroch môžeme objednať už rovných osemdesiat rokov.





Za všetkým hľadaj ženu – aj za Margaritou

Dodnes „záhadný“ nápoj

Už ste si ju niekedy dali? Tú svetlú tekutinu v pohári na vysokej stopke, ktorá vás svojou chuťou prenesie až do Mexika? Práve tam totiž slávna Margarita, o ktorej je reč, vznikla. Aspoň podľa historiek, ktoré samotní Mexičania výdatne živia.Nie, neznamená to, že autorkou známeho nápoja je príslušníčka nežného pohlavia. Celkom postačí, že bola príčinou jeho vzniku. Majiteľ reštaurácie Rancho La Gloria v Tijuane Carlos „Danny“ Herrera mal v lete roku 1938 ako vždy na starosti smäd svojich stálych návštevníkov. V to leto sa tu však objavila krásna dievčina, ktorá rada okupovala tanečný parket. Často ju chcel niektorý z prítomných pánov pozvať na drink, malo to však jeden háčik. „Bola alergická na každý alkohol – s výnimkou tequily,“ spomínal Herrera v rozhovore pre Times v roku 1991.Pomerne bizarná alergia, všakže, ale pre Herreru to bola výzva. Keďže slečna nedokázala tento alkohol vypiť samotný –nehovoriac už o kombinácii s citrónom a cukrom – musel Herrera dačo vyhútať. V jeden deň sa pustil do experimentov. Prvé pokusy nestáli za veľa, ale potom skúsil zmiešať tri diely bielej tequily, dva diely likéru Cointreau a jeden diel čerstvej citrónovej šťavy. Zmixoval, pridal drvený ľad, pretrepal, nalial do širokého pohára so stopkou, lem omočil do citrónovej šťavy a pokryl soľou.Večerná návšteva tancachtivej slečny priniesla Herrerovi zadosťučinenie: drink mal u nej úspech. A nielen u nej. Jeho obľuba večer čo večer rástla, a tak Herrera usúdil, že by bolo dobré dať mu aj meno. Drink nazval „Margarita“ – na počesť alergickej návštevníčky Marjorie Kingovej, keďže „Marjorie“ je v španielčine „Margarita“.Hoci pre Mexičanov je autorstvo slávneho drinku úplne neodškriepiteľné, občas sa ozývajú aj pochybovačné hlasy. Na nápoje špecializovaný Inbibe Magazine sa napríklad zamýšľal, či skutočne mohla Margarita vzniknúť v Mexiku: „Je náročné uveriť, že tento drink vymyslel Mexičan. Mexiko nikdy nemalo kultúru miešaných nápojov a ani dnes sa tu Margarita nepije.“ National Geographic nazval Margaritu „mysterióznym“ nápojom, pretože nikto v skutočnosti nevie, kto ho vlastne vymyslel. Okrem Herreru sa hovorí aj o príslušníčke texaskej lepšej vrstvy Margaret Samesovej, ktorá ho údajne namiešala na svojej party v Acapulcu. A v hre je aj anonymný barman, ktorý mal takýmto drinkom počastovať svoju modlu, herečku Ritu Hayworthovú počas jej návštevy Tijuany. /Skutočné meno Rity bolo Margarita Cansino/.Carlos Herrera, najčastejšie spomínaný autor Margarity, na svoj drink nedal dopustiť. Tento bývalý farmár, ktorý svoju chatrč v Tijuane postupne prebudoval na bar, reštauráciu a malý hotelík, neuznával žiadne neskoršie vylepšenia, či už chuťové alebo farebné. Preňho existovala iba jediná pravá Margarita – tá z roku 1938. Zomrel ako 90 ročný v roku 1992.