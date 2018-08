Video: Súčasťou Baníckeho jarmoku bude i festival dobrého jedla v Prievidzi

Banícky jarmok v Prievidzi. Foto: FOTO TASR - Alexandra Moštková Banícky jarmok v Prievidzi. Foto: FOTO TASR - Alexandra Moštková

Prievidza 13. augusta - Dvom výročiam mesta bude tento rok venovaný Banícky jarmok v Prievidzi. Už 34. ročník podujatia, ktoré organizuje mesto v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom (KaSS) v Prievidzi, ponúkne od 7. do 9. septembra tradične trh s rôznym tovarom, vystúpenia kapiel, ale po novom i talkshow, stand-up či festival dobrého jedla.





"Dvom významným výročiam Prievidze, 905. výročiu prvej písomnej zmienky o meste v listine Zoborského opátstva a 635. výročiu udelenia mestských privilégií uhorskou kráľovnou Máriou, sme prispôsobili aj program. Miesto však ostáva rovnaké a je ním Námestie J. C. Hronského, Ulica M. R. Štefánika a Mestský park v Prievidzi," uviedla riaditeľka KaSS Dana Horná.Tri dni zábavy, hudby, dobrého jedla a pitia podľa nej odštartuje obľúbený Banícky sprievod, pričom hlavný program na pódiu v piatok 7. septembra aj tento rok slávnostne otvorí Banícky spevokol Kahanec a hneď po ňom bude nasledovať prvá tohtoročná novinka, ktorou je talkshow Také zo života mladého Prievidžana Mária Šmýkala. "Domácich hostí vystriedajú hostia zahraniční, poľské partnerské mesto Jastrzębie-Zdrój do Prievidze vyšle skupinu Stonehenge a po nej sa na pódiu predstaví kapela King Shaolin. Ďalšou novinkou jarmoku bude stand-upové vystúpenie herca a komika Juraja Šoka Tabáčka, vrcholmi večera budú jednoznačne koncerty skupín Kandráčovci a Tublatanka," doplnila.Program v sobotu 8. septembra bude patriť najmä domácim umelcom na počesť výročí, ktoré tento rok Prievidza oslavuje. Predstavia sa v ňom Xoana, Divadlo Natraky, Folklórny súbor Vtáčnik, Tanečná skupina Fantastic, SUBINA, priestor dostanú aj alternatívnejšie hudobné žánre, ktoré zastúpia kapely Zatúlaní, Hybrid Kryptonit či The Kreins. Večer mesto privíta hypemana Osťa, Roba Miklu s priateľmi, Igora Kmeťa mladšieho a jarmočnú noc uzavrie DJ Lieskovsky."O program v nedeľu 9. septembra sa výlučne postarajú rodáci z Prievidze a umelci s ňou blízko spätí. Predstaví sa Akordeonika, duo Ján Hruška & Jaroslav Hruška, Marcela Laiferová a Dychová hudba Prievidžanka," priblížila ďalej riaditeľka KaSS.Tradičný jarmok je aj tento rok spojený s príležitostným trhom, zábavné atrakcie budú umiestnené v mestskom parku a na parkovisku pred zimným štadiónom. Novinkou podujatia bude festival dobrého jedla Prievidzský rínok, ktorý bude umiestnený v predajných stánkoch na Svätoplukovej ulici a pripravilo ho mesto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice. "Zámerom organizátorov je ponúknuť návštevníkom to najlepšie, čo sa urodí, vyrobí, uvarí či dopestuje na farmách a v potravinárskych spoločnostiach na hornej Nitre," dodala Horná.