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 24hod.sk    Šport

04. augusta 2026

Ter Stegen opúšťa FC Barcelona, bude hosťovať v Ajaxe Amsterdam


Tagy: Eredivisie

Skúsený brankár strávi v Holandsku sezónu 2026/2027. Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen zo španielskeho klubu FC Barcelona sa na sezónu 2026/2027 sťahuje do Holandska. Hosťovať bude v ...



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germany_soccer_79114 scaled 4.8.2026 (SITA.sk) - Skúsený brankár strávi v Holandsku sezónu 2026/2027.


Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen zo španielskeho klubu FC Barcelona sa na sezónu 2026/2027 sťahuje do Holandska. Hosťovať bude v elitnom tíme Ajax Amsterdam.

"Ajax uzavrel dohodu s Barcelonou a Marcom ter Stegenom," uviedol holandský klub. Skúsený 34-ročný gólman je súčasťou kádra Kataláncov od roku 2014, no ostatné dve sezóny ho limitovali vážnejšie zranenia. Preto vynechal výraznú porciu zápasov.

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V tíme "blaugranas" sa na poste brankárskej jendotky etabloval Joan García, preto sa Ter Stegen začiatkom tohto roka presunul na hosťovanie do Girony. V druhom zápase za tento tím si však poranil stehenný sval a tým sa mu skončila sezóna. A chýbal aj v nominácii reprezentácie Nemecka na MS 2026.

Ter Stegen má s FC Barcelona zmluvu do júna 2028, okrem iného s klubom vyhral Ligu majstrov a sedem titulov v La Lige.


Zdroj: SITA.sk - Ter Stegen opúšťa FC Barcelona, bude hosťovať v Ajaxe Amsterdam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eredivisie
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