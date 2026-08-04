|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dominik, Dominika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. augusta 2026
Ter Stegen opúšťa FC Barcelona, bude hosťovať v Ajaxe Amsterdam
Tagy: Eredivisie
Skúsený brankár strávi v Holandsku sezónu 2026/2027. Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen zo španielskeho klubu FC Barcelona sa na sezónu 2026/2027 sťahuje do Holandska. Hosťovať bude v ...
Zdieľať
4.8.2026 (SITA.sk) - Skúsený brankár strávi v Holandsku sezónu 2026/2027.
Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen zo španielskeho klubu FC Barcelona sa na sezónu 2026/2027 sťahuje do Holandska. Hosťovať bude v elitnom tíme Ajax Amsterdam.
"Ajax uzavrel dohodu s Barcelonou a Marcom ter Stegenom," uviedol holandský klub. Skúsený 34-ročný gólman je súčasťou kádra Kataláncov od roku 2014, no ostatné dve sezóny ho limitovali vážnejšie zranenia. Preto vynechal výraznú porciu zápasov.
V tíme "blaugranas" sa na poste brankárskej jendotky etabloval Joan García, preto sa Ter Stegen začiatkom tohto roka presunul na hosťovanie do Girony. V druhom zápase za tento tím si však poranil stehenný sval a tým sa mu skončila sezóna. A chýbal aj v nominácii reprezentácie Nemecka na MS 2026.
Ter Stegen má s FC Barcelona zmluvu do júna 2028, okrem iného s klubom vyhral Ligu majstrov a sedem titulov v La Lige.
Zdroj: SITA.sk - Ter Stegen opúšťa FC Barcelona, bude hosťovať v Ajaxe Amsterdam © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen zo španielskeho klubu FC Barcelona sa na sezónu 2026/2027 sťahuje do Holandska. Hosťovať bude v elitnom tíme Ajax Amsterdam.
"Ajax uzavrel dohodu s Barcelonou a Marcom ter Stegenom," uviedol holandský klub. Skúsený 34-ročný gólman je súčasťou kádra Kataláncov od roku 2014, no ostatné dve sezóny ho limitovali vážnejšie zranenia. Preto vynechal výraznú porciu zápasov.
V tíme "blaugranas" sa na poste brankárskej jendotky etabloval Joan García, preto sa Ter Stegen začiatkom tohto roka presunul na hosťovanie do Girony. V druhom zápase za tento tím si však poranil stehenný sval a tým sa mu skončila sezóna. A chýbal aj v nominácii reprezentácie Nemecka na MS 2026.
Ter Stegen má s FC Barcelona zmluvu do júna 2028, okrem iného s klubom vyhral Ligu majstrov a sedem titulov v La Lige.
Zdroj: SITA.sk - Ter Stegen opúšťa FC Barcelona, bude hosťovať v Ajaxe Amsterdam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eredivisie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Wenger označil zrušenie predaja podielov na MS za nevyhnutné rozhodnutie
Wenger označil zrušenie predaja podielov na MS za nevyhnutné rozhodnutie