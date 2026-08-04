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04. augusta 2026
Wenger označil zrušenie predaja podielov na MS za nevyhnutné rozhodnutie
Bývalý tréner Arsenalu kritizuje plán Infantina, ktorý by ovplyvnil budúcnosť futbalu. Bývalý tréner londýnskeho Arsenalu Arséne Wenger považuje zrušenie kontroverzného plánu prezidenta ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Bývalý tréner Arsenalu kritizuje plán Infantina, ktorý by ovplyvnil budúcnosť futbalu.
Bývalý tréner londýnskeho Arsenalu Arséne Wenger považuje zrušenie kontroverzného plánu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina na predaj podielov na majstrovstvách sveta ako "absolútne nevyhnutné a bez diskusie".
Od roku 2019 šéf globálneho futbalového rozvoja vo FIFA sa v utorok pridal k množstvu vysokopostavených osobností kritizujúcich Infantinov zámer. Infantino plánoval predať 20-percentný podiel na MS súkromným investičným fondom prostredníctvom spoločnosti FIFA Forward Enterprise, čo vyvolalo silnú kritiku a odmietnutie troch kontinentálnych konfederácií. Tento tlak prinútil funkcionára plán stiahnuť.
Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila bojkotom MS a ďalších turnajov FIFA, ak by sa mu plán podarilo presadiť, čím situácia získala ešte väčší rozmer.
"Nedávne udalosti vo FIFA si vyžadujú jasnosť z mojej strany. Ako hlavný predstaviteľ globálneho futbalu vo FIFA dohliadam na analýzu údajov, online tréningové centrum, rozvoj mládežníckej výchovy prostredníctvom 60 akadémií a mládežnícke súťaže na celom svete. Zároveň vystupujem ako technický poradca IFAB. Nebol som zapojený do tohto strategického plánu a o projekte som sa dozvedel až z medializovaných správ. Rozhodnutie projekt stiahnuť bolo absolútne nevyhnutné a bez pochýb, pretože pevne verím v nezávislú FIFA, ktorá slúži nášmu športu s odhodlaním, transparentnosťou a integritou," uviedol Wenger prostredníctvom stanoviska.
Wengerove vyjadrenia nasledujú po komentári prevádzkového riaditeľa FIFA Kevina Lamoura, ktorý minulý týždeň uviedol, že zamestnanci globálnej organizácie sa cítili „oklamaní“ prezidentom. Viaceré európske futbalové asociácie odstúpili od podpory Infantina v snahe zabrániť jeho ďalšiemu pôsobeniu vo funkcii. Infantino sa v marci plánuje uchádzať o znovuzvolenie na ďalšie funkčné obdobie a na triumf potrebuje 106 zo 211 hlasov členských štátov FIFA.
Futbalová asociácia Walesu (FAW) v pondelok potvrdila zrušenie podpory Infantinovi, zatiaľ čo anglická Futbalová asociácia údajne pripravuje list pre FIFA, v ktorom zmení svoj postoj. UEFA v sobotňajšom stanovisku privítala stiahnutie plánu, avšak uviedla, že prezident FIFA už nemá dôveru. Reprezentanti európskych futbalových klubov tiež kontaktovali FIFA a vyjadrili obavy týkajúce sa tohto zámeru.
Infantinov plán mal pokryť práva na MS klubov a ovplyvniť dohodu medzi európskymi klubmi a FIFA o spoločnom podniku týkajúcom sa týchto súťaží.
Zdroj: SITA.sk - Wenger označil zrušenie predaja podielov na MS za nevyhnutné rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý tréner londýnskeho Arsenalu Arséne Wenger považuje zrušenie kontroverzného plánu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina na predaj podielov na majstrovstvách sveta ako "absolútne nevyhnutné a bez diskusie".
Od roku 2019 šéf globálneho futbalového rozvoja vo FIFA sa v utorok pridal k množstvu vysokopostavených osobností kritizujúcich Infantinov zámer. Infantino plánoval predať 20-percentný podiel na MS súkromným investičným fondom prostredníctvom spoločnosti FIFA Forward Enterprise, čo vyvolalo silnú kritiku a odmietnutie troch kontinentálnych konfederácií. Tento tlak prinútil funkcionára plán stiahnuť.
Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila bojkotom MS a ďalších turnajov FIFA, ak by sa mu plán podarilo presadiť, čím situácia získala ešte väčší rozmer.
"Nedávne udalosti vo FIFA si vyžadujú jasnosť z mojej strany. Ako hlavný predstaviteľ globálneho futbalu vo FIFA dohliadam na analýzu údajov, online tréningové centrum, rozvoj mládežníckej výchovy prostredníctvom 60 akadémií a mládežnícke súťaže na celom svete. Zároveň vystupujem ako technický poradca IFAB. Nebol som zapojený do tohto strategického plánu a o projekte som sa dozvedel až z medializovaných správ. Rozhodnutie projekt stiahnuť bolo absolútne nevyhnutné a bez pochýb, pretože pevne verím v nezávislú FIFA, ktorá slúži nášmu športu s odhodlaním, transparentnosťou a integritou," uviedol Wenger prostredníctvom stanoviska.
Wengerove vyjadrenia nasledujú po komentári prevádzkového riaditeľa FIFA Kevina Lamoura, ktorý minulý týždeň uviedol, že zamestnanci globálnej organizácie sa cítili „oklamaní“ prezidentom. Viaceré európske futbalové asociácie odstúpili od podpory Infantina v snahe zabrániť jeho ďalšiemu pôsobeniu vo funkcii. Infantino sa v marci plánuje uchádzať o znovuzvolenie na ďalšie funkčné obdobie a na triumf potrebuje 106 zo 211 hlasov členských štátov FIFA.
Futbalová asociácia Walesu (FAW) v pondelok potvrdila zrušenie podpory Infantinovi, zatiaľ čo anglická Futbalová asociácia údajne pripravuje list pre FIFA, v ktorom zmení svoj postoj. UEFA v sobotňajšom stanovisku privítala stiahnutie plánu, avšak uviedla, že prezident FIFA už nemá dôveru. Reprezentanti európskych futbalových klubov tiež kontaktovali FIFA a vyjadrili obavy týkajúce sa tohto zámeru.
Infantinov plán mal pokryť práva na MS klubov a ovplyvniť dohodu medzi európskymi klubmi a FIFA o spoločnom podniku týkajúcom sa týchto súťaží.
Zdroj: SITA.sk - Wenger označil zrušenie predaja podielov na MS za nevyhnutné rozhodnutie © SITA Všetky práva vyhradené.
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