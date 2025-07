Teraz je ten správny čas na zmenu ústavy, tvrdí Jarjabek. Takáto kríza tu od druhej svetovej vojny ešte nebola – VIDEO

Spochybňovanie atentátu na Fica

Spoločnosť na rozhraní

Politický boj existuje aj v rámci koalície

24.7.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa ocitlo v kultúrno-spoločenskej kríze, ktorá sa prejavuje vo všetkých aspektoch spoločnosti. Práve preto je teraz ten správny čas na zmenu ústavy , uviedol poslanec Národnej rady za Smer-SD Dušan Jarjabek v rozhovore pre agentúru SITA."Dokonca si myslím, že takáto kríza tu historicky od druhej svetovej vojny ešte nebola, a teraz nemám na mysli na Slovensku, ale celosvetovo, alebo keď chceme, celoeurópsky, aby sme nešli tak ďaleko. To je kríza myslenia, hodnôt, to je kríza, ktorá sa nás dotýka v každodennom živote," povedal. Atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bol podľa neho niečím, čo by malo zamávať s celou spoločnosťou, aby si všetci povedali "a dosť!". Namiesto toho sa však sociálnymi sieťami šírilo spochybňovanie toho, že sa atentát vôbec stal."To už je politicky perverzné. Je to jasné ako facka. A ten človek (atentátnik Juraj Cintula , pozn. SITA) sa teraz vyhovára, že on ho nechcel zabiť," skonštatoval Jarjabek a dodal, že človek, ktorý spácha atentát, nemôže byť normálny.Zaujatie stanovísk ku kultúrno-etickým otázkam podľa Jarjabka doteraz nikdy nebolo tak dôležité ako dnes. "Teraz je spoločnosť na akomsi rozhraní. Je dôležité, aby Slovensko jasne deklarovalo, na ktorej je strane a čo sú jeho priority. Je najvyšší čas takéto niečo prijať," myslí si poslanec.Podotkol, že ani v Národnej rade SR nikdy nebolo toľko "zástancov LGBTI filozofie", ako je teraz. "Hodnotový boj v tomto volebnom období akoby vrcholil. Preto tento zákon a v tejto chvíli," zdôvodnil Jarjabek to, prečo sa Smer-SD teraz zaoberá dvoma pohlaviami, keď ľudí viac trápi zdražovanie a ďalšie témy. Ako ďalej dodal, dúfa, že v septembri sa nájde ústavná väčšina v parlamente pre schválenie novely ústavy.Služobne najstarší poslanec parlamentu pripustil, že politický boj medzi stranami existuje aj v rámci koalície, čo vyplýva z toho, že každý politický subjekt je iný, má svoj program a keď mu klesajú preferencie, má pocit, že je to preto, že mu niektorá iná strana berie voličov.Pokiaľ je boj ale len na úrovni verbálnych vyjadrení a všetci koaliční partneri podporujú programové vyhlásenie vlády, je to podľa Jarjabka neškodné. "Je to len otázka vyjasňovania si pozícií práve v danom okamihu," zhodnotil.