Tesco pokračuje v modernizácii predajní, pohodlnejšie nákupy v nových priestoroch už aj v Prievidzi

24.7.2025 (SITA.sk) -Supermarket v prievidzskom OD Prior je po rekonštrukcii opäť k dispozícii pre nákupy od štvrtka 24. júla 2025. Vynovená predajňa ponúka nielen nový dizajn a vybavenie, prehľadnejšie usporiadanie regálov, priestrannejšie uličky, novú pekáreň a širšiu ponuku čerstvých potravín. Súčasťou dlhodobo plánovanej modernizácie bola aj výmena technológií za úspornejšie a udržateľnejšie, ako sú LED osvetlenie či chladiarenské zariadenia. Prevádzka zrekonštruovanej predajne tak bude nielen modernejšia, ale aj efektívnejšia a šetrnejšia voči životnému prostrediu."Zákazníkom na Slovensku chceme rekonštrukciou predajní priniesť pohodlnejšie nákupy v moderných priestoroch a ešte viac im vylepšiť ich zážitok z nakupovania. Reagujeme na ich potreby a snažíme sa prinášať atraktívne vybavenie predajní spolu s inováciami na uľahčenie nákupu. Veríme, že nový dizajn predajní s prehľadným usporiadaním výrobkov ešte viac uľahčí a spríjemní každodenné nákupy našich zákazníkov. Nové technológie sú zároveň ohľaduplnejšie voči planéte," hovoría dodáva: "Naším záväzkom je prinášať zákazníkom kvalitné produkty za dostupné ceny v čo najviac lokalitách po celom Slovensku. Aj preto pripravujeme otvorenie nových predajní či rozšírenie služby online nakupovania."Tento rok okrem Prievidze prešli modernizáciou predajne va vĎalšie predajne sa na modernizáciu pripravujú v najbližších mesiacoch. Počas minulého roka reťazec postupne zmodernizoval osem predajníModernizácia predajní prebieha dvoma spôsobmi – zatvorením celej prevádzky na niekoľko týždňov alebo uzatvorením časti predajne. Renovácia predajne zahŕňa nielen vynovenie predajnej plochy, regálov a podlahy, ale aj zázemia pre zamestnancov, skladov či chladiarenskej techniky a nábytku. Väčšina vynovených obchodov získala aj novú exteriérovú fasádu. Vo všetkých vynovených predajniach v tomto roku pribudlaSúčasťou úprav je aj posilnenie ponuky čerstvých potravín, vynovenie samoobslužných pokladníc a doplnenie služby Scan & Shop. Modernizované predajne sú zároveň vďaka novým technológiám aj energeticky úspornejšie. Tesco sa tak viac približuje svojmu cieľu nulových čistých emisií vo svojich prevádzkach do roku 2035.Od znovuotvorenia predajne vo štvrtok 24. júla 2025 od 8.00 hod. členovia vernostného programu Clubcard získajú extra 10 % zľavu na celý nákup až do 29. júla 2025. Počas druhého týždňa od 30. júla do 5. augusta 2025 si zákazníci Clubcard môžu uplatniť 10-percentnú zľavu na produkty z oddelenia mäso a lahôdky, v tretí týždeň zas na mliečne produkty. V posledný týždeň od 13. do 19. augusta 2025 môžu využiť 10 % zľavu s Clubcard na všetko ovocie a zeleninu.Informačný servis