Tereza Mašková nahrala titulnú pieseň k českej rozprávke

Tereza Mašková nahrala titulnú pieseň k novej českej fantasy rozprávke Princezna zakletá v čase. Skladba sa volá Tam za řekou a s Maškovou ju naspievali aj herci vrátane predstaviteľov princa a princeznej Marek Lambora a Natália Germáni. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.Hudbu aj text napísal autor filmovej hudby k rozprávke Lukáš Daniel Pařík. „Spoluprácu s Terkou Maškovou som si dosť vysníval, je to famózna speváčka s jedinečným cítením. Tak ako celý film, aj prístup k titulnej piesni považujem za originálny. Má totiž dve verzie, jednu s temným filmovým orchestrom, ktorá zaznie priamo vo filme, kde ju spieva Eliška Křenková ako alchymistka Amélia, a potom druhú verziu s Terkou, Marekom, Natálkou a ostatnými hercami. Z výsledku mám vážne radosť,“ uviedol pre médiá Pařík.„Bola to skvelá spolupráca a poznala som partiu úžasných ľudí. Pesnička k filmu je pre mňa niečo nové. Rovnako ako rozprávka, ktorá sa mi veľmi páči. Vo svojom poňatí a fantasy zameraní je na našej filmovej scéne nová. Verím, že sa bude divákom páčiť a prinesie im radosť. Ako dieťa som snívala o tom zahrať si v rozprávke. Teraz sa mi to svojím spôsobom splnilo,“ dodala Mašková.Nová česká fantasy rozprávka režiséra Petra Kubíka Princezna zakletá v čase mala premiéru v českých kinách 17. septembra, presne pol roka po prvej plánovanej premiére v marci zrušenej pre pandémiu nového koronavírusu. Hrajú v nej Marek Lambora, Natália Germáni, Eliška Křenkova, Jana Révai, Roman Zach, Veronika Freimanová, Simona Zmrzlá, Martin Dejdar a Martin Písařík.