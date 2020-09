Zomrel Winston Groom, autor románu Forrest Gump sa dožil 77 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 77 rokov zomrel americký autor Winston Groom, známy najmä vďaka románu Forrest Gump. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého správu o Groomovom úmrtí potvrdila alabamská guvernérka Kay Ivey.Adaptácia knihy, v ktorej stvárnil titulnú rolu Tom Hanks , si okrem iného vyslúžila šesť Oscarov, vrátane trofeje pre najlepší film, a tri Zlaté glóbusy. V snímke režiséra Roberta Zemeckisa z roku 1994 si zahrali aj Robin Wright, Gary Sinise alebo Sally Field.Groom v roku 1965 absolvoval Alabamskú univerzitu. Následne vstúpil do armády, pričom slúžil aj vo Vietname. Po návrate z vojny pracoval ako reportér, no neskôr toto povolanie opustil, aby sa stal spisovateľom.Forresta Gumpa napísal v roku 1985 a v nasledujúcom roku ho vydali. V roku 1995 mu vyšlo pokračovanie s názvom Gump and Co. Písal tiež literatúru faktu.