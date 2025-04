Termín na nominovanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá sa blíži, ostáva už len niekoľko dní

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v Bratislave

5.4.2025 (SITA.sk) - Už len niekoľko dní ostáva na nominovanie mimoriadnych projektov v oblasti ochrany, propagácie a popularizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ako informovalo Slovenské národné múzeum (SNM) , nominácie na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo za rok 2024 sa uzavrú 15. apríla.Ceny každoročne udeľuje redakcia revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá v spolupráci s vydavateľmi časopisu SNM a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky (PÚSR) . To, že bol nominačný návrh doručený, bude potvrdené notifikačným e-mailom. Nejasnosti či podnety je potrebné adresovať redakcii časopisu."Nominačné návrhy sa vzťahujú na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2024. Môžu ich získať kolektívy aj jednotlivci za úspešné aktivity ukončené v predchádzajúcom roku, a to v kategóriách: objav – nález – akvizícia, expozícia – výstava, publikácia, obnova – adaptácia, reštaurovanie, podujatie, audiovízia – multimédiá. Laureátov cien vyberie redakčná rada časopisu v dvojkolovom hlasovaní," priblížilo múzeum.Doplnilo, že slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v hlavnom meste Bratislave, v októbri tohto roka. Nominácie, ktoré postúpia do užšieho výberu, i samotné návrhy, bude možné nájsť v treťom čísle časopisu."Viac ako tri desaťročia oceňujeme jedinečné počiny v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Vážime si jednotlivcov i tímy ich realizátorov a veríme, že zviditeľnenie kvalitných aktivít na stránkach nášho časopisu je dnes mimoriadne žiaduce," uviedla šéfredaktorka časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Petronela Križanová.Časopis vychádza štvrťročne, s ilustračnou prílohou a resumé v anglickom aj nemeckom jazyku. Vyše 70 rokov prináša aktuálne poznatky v oblasti výskumu, propagácie a popularizácie hnuteľného i nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku."Spolupracuje so špecializovanými národnými i regionálnymi pamäťovými inštitúciami doma i v zahraničí. Od roku 1992 pravidelne vyhlasuje výročné ceny, ktoré sa z pôvodne marketingovo zameranej čitateľskej ankety zmenili v priebehu rokov na prestížnu formu ocenenia," doplnilo SNM.