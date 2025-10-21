|
Utorok 21.10.2025
Meniny má Uršuľa
21. októbra 2025
Termín schôdzky Trump-Putin v Budapešti ešte nie je jasný, hovorí Kremeľ
Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom v Budapešti ...
21.10.2025 (SITA.sk) - Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom v Budapešti o Ukrajine. Trump povedal, že stretnutie s Putinom by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov, ale Moskva teraz vyhlásila, že prípravy na stretnutie „by mohli chvíľu trvať“.
