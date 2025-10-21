Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

21. októbra 2025

Termín schôdzky Trump-Putin v Budapešti ešte nie je jasný, hovorí Kremeľ


Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom v Budapešti ...



russia_victory_day_06356 6 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom v Budapešti o Ukrajine. Trump povedal, že stretnutie s Putinom by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov, ale Moskva teraz vyhlásila, že prípravy na stretnutie „by mohli chvíľu trvať“.


„Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa summit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené... Je potrebná príprava, seriózna príprava.“

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.

Predchádzajúci summit medzi Putinom a Trumpom na Aljaške sa skončil bez prielomu smerom k mierovej dohode. Ukrajina tvrdí, že na dosiahnutie pokroku je potrebné stretnutie medzi Putinom a Volodymyrom Zelenským, ale Kremeľ vylúčil rozhovory s ukrajinským lídrom, kým sa mierová dohoda prakticky nedosiahne.


Zdroj: SITA.sk - Termín schôdzky Trump-Putin v Budapešti ešte nie je jasný, hovorí Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.

