21.10.2025
21. októbra 2025
Poliaci nevylučujú zadržanie Putina, ak by cestou do Budapešti vstúpil do ich vzdušného priestoru
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski povedal, že nemôže vylúčiť možnosť donútenia lietadla ruského vodcu Vladimira ...
21.10.2025 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski povedal, že nemôže vylúčiť možnosť donútenia lietadla ruského vodcu Vladimira Putina na pristátie, ak by cestou do Budapešti vstúpil do poľského vzdušného priestoru. Sikorski to povedal pre spravodajský kanál poľskej verejnoprávnej televízie TVP Info. Všíma si to web Ukrajinská pravda.
Poľský minister zahraničia poznamenal, že nemôže zaručiť, „že nezávislý súd nezaviaže poľskú vládu zadržať lietadlo s Putinom na palube, ... aby podozrivého odovzdal Medzinárodnému trestnému súdu“.
V celej Európskej únii platí zákaz letov ruských lietadiel, čo vyvolalo špekulácie o tom, akou trasou by sa Putin mohol dostať do Maďarska. Sikorski na takúto otázku odpovedal, že Putin by mohol letieť z Ruska do Maďarska cez vzdušný priestor Turecka, Čiernej Hory a Srbska.
„Skutočnosť, že členský štát EÚ, ktorý má stále záväzky voči Medzinárodnému trestnému súdu, pozýva... Putina, nielenže vyvoláva znechutenie, ale tiež ukazuje, že Maďarsko sa nespráva súčasť Západu, ale ako niečo medzi Západom a Ruskom,“ dodal Sikorski.
