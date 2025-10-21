Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Zo zahraničia

21. októbra 2025

Poliaci nevylučujú zadržanie Putina, ak by cestou do Budapešti vstúpil do ich vzdušného priestoru


Tagy: samit vojna na Ukrajine

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski povedal, že nemôže vylúčiť možnosť donútenia lietadla ruského vodcu Vladimira ...



rubio_lech_walesa_solidarity_prize_71839 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski povedal, že nemôže vylúčiť možnosť donútenia lietadla ruského vodcu Vladimira Putina na pristátie, ak by cestou do Budapešti vstúpil do poľského vzdušného priestoru. Sikorski to povedal pre spravodajský kanál poľskej verejnoprávnej televízie TVP Info. Všíma si to web Ukrajinská pravda.


Poľský minister zahraničia poznamenal, že nemôže zaručiť, „že nezávislý súd nezaviaže poľskú vládu zadržať lietadlo s Putinom na palube, ... aby podozrivého odovzdal Medzinárodnému trestnému súdu“.

V celej Európskej únii platí zákaz letov ruských lietadiel, čo vyvolalo špekulácie o tom, akou trasou by sa Putin mohol dostať do Maďarska. Sikorski na takúto otázku odpovedal, že Putin by mohol letieť z Ruska do Maďarska cez vzdušný priestor Turecka, Čiernej Hory a Srbska.

„Skutočnosť, že členský štát EÚ, ktorý má stále záväzky voči Medzinárodnému trestnému súdu, pozýva... Putina, nielenže vyvoláva znechutenie, ale tiež ukazuje, že Maďarsko sa nespráva súčasť Západu, ale ako niečo medzi Západom a Ruskom,“ dodal Sikorski.


Zdroj: SITA.sk - Poliaci nevylučujú zadržanie Putina, ak by cestou do Budapešti vstúpil do ich vzdušného priestoru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: samit vojna na Ukrajine
