Termín vzniku strategického parku Haniska nie je známy

Haniska 10. augusta (TASR) – O konkrétnych termínoch vzniku strategického parku Haniska je podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR predčasné hovoriť, nakoľko sa v súčasnosti finalizujú harmonogramy prác v súvislosti s prípravou územia. Ako pre TASR povedal hovorca rezortu Maroš Stano, zároveň sa finalizuje aj rozpočet na prípravu strategického parku. Vlastníci pozemkov tvoriacich podnikový pozemok boli podľa neho informovaní o zápise predkupného práva štátu. Zverejnený zoznam parciel zahŕňa aj vodnú plochu, ktorá je chráneným vtáčím územím (CHVÚ).Hlavným cieľom je podľa MH príprava takého územia, ktoré investorom umožní relatívne jednoducho začať pôsobiť v lokalite.uviedol hovorca rezortu s tým, že strategický park Haniska si získal svojou lokalitou dobrú povesť aj preto, že sa dostal do úzkeho finále rozhodovania o umiestnení investície spoločnosti BMW. Podľa medializovaných informácií sa firma napokon rozhodla pre investíciu v Maďarsku.uviedol rezort. Počet potenciálnych investorov bude podľa neho závisieť od ich požiadaviek na celkovú výmeru plochy potrebnej na realizáciu investície.povedal Stano.V zozname pozemkov tvoriacich podnikový pozemok súvisiaci so stavbou strategického parku Haniska sú uvedené pozemky, ktoré by mohli byť podľa rezortu akýmkoľvek spôsobom dotknuté budúcou stavbou. Medzi nimi je aj vodná plocha vo výmere 127.140 štvorcových metrov v katastrálnom území Čaňa.uviedlo MH SR v odpovedi na otázku, ako chce využiť vodné plochy uvedené v zozname.Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR pre TASR potvrdila, že daná vodná plocha je súčasťou CHVÚ Košická kotlina. Podľa ŠOP je možné, aby bola súčasťou priemyselného parku, ale závisí to od toho, ako bude v rámci neho využívaná.uviedla Ema Gojdičová zo ŠOP SR.Vybudovanie strategického parku Haniska schválila vláda na svojom aprílovom zasadnutí a získal status významnej investície vo verejnom záujme. V osvedčení o významnej investícii sa uvádza, že pozemky potrebné na realizáciu majú celkovú výmeru viac ako 9,19 milióna štvorcových metrov a nachádzajú sa v katastrálnom územní Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa, Sokoľany a Šaca.