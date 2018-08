Trenčiansky kraj porušil zákon o liekoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trenčín/Bratislava 10. augusta (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) porušil pri nariadení lekárenskej pohotovostnej služby zákon o liekoch. Tvrdí to Slovenská lekárnická komora, ktorá dala pre porušenie zákona podnet na Krajskú prokuratúru v Trenčíne.uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ s tým, že s názorom komory o porušení zákona sa stotožnila aj Krajská prokuratúra v Trenčíne.Ako TASR informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý, TSK porušil ustanovenie zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení účinnom do 14. júna 2018, keď 12. júna 2018 nariadil vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby na obdobie 15. jún 2018 - 30. jún 2018 bez toho, aby pri tom aplikoval Správny poriadok. Prokuratúra poukázala aj na to, že s účinnosťou od 15. júna 2018 je aplikácia Správneho poriadku pre stanovovanie rozpisov lekárenskej pohotovostnej služby vylúčená.doplnil Sipavý.