Terno a KRAJ si vybrali novú kreatívnu agentúru

Terno ako srdce susedskej komunity

KRAJ má rád všetky kraje

2.4.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Terno real estate, s. r. o., ktorá prevádzkuje slovenské potravinové reťazce Terno a KRAJ si na ďalšie obdobie v oblasti marketingovej komunikácie vybrala novú kreatívnu agentúru Effectivity.S príchodom novej agentúry Terno rozvinie nový komunikačný koncept. Základným pilierom doterajšej komunikácie bola dobrá lokálna dostupnosť predajní a cenová výhodnosť sortimentu, čo vyjadruje slogan "Našťastie blízko! Našťastie výhodné!"."Nová komunikačná stratégia stavia na autentickej komunite, ktorá sa prirodzene formuje okolo každej predajne. V spolupráci s agentúrou Effectivity nadväzujeme na doterajšiu komunikáciu s tým, že Terno i naďalej ostáva vyhľadávaným miestom nielen pre výhodný nákup, ale aj pre budovanie dobrých susedských vzťahov. Cieľom nového komunikačného konceptu je efektívnejšie komunikovať s rôznymi segmentami zákazníkov, prehĺbiť s nimi vzťah, a tak flexibilne reagovať na dynamicky meniaci sa trh," hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno a KRAJ.KRAJ je dlhodobo synonymom pre kvalitné, čerstvé, chutné a zdravé slovenské potraviny. Okrem poctivých lokálnych potravín ponúka aj široký sortiment produktov pre zákazníkov s potravinovými intoleranciami a alergiami. Na jeho slogan "Moderné slovenské potraviny" nadväzuje aj ústredná komunikačná línia."Základom nového vizuálneho štýlu komunikácie je prírodný podklad, ktorý dodáva komunikácii autentický remeselný charakter a jasne vyjadruje, že to najlepšie je z nášho kraja," vysvetľuje Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno a KRAJ.Nové komunikačné koncepty sa premietnu i do oblasti sociálnych médií, v ktorých sa agentúra Effectivity zameria na prirodzenú a interaktívnu komunikáciu so zákazníkmi."Naša agentúra má bohaté skúsenosti s retailom a sme radi, že ich môžeme zúročiť pri tak zákaznícky orientovaných značkách ako sú Terno a KRAJ. Budeme viesť nenútený a zábavný dialóg, ktorý posilní vzťah k obom značkám a zároveň prinesie užitočné informácie o produktoch a výhodných ponukách," dopĺňa Martin Motáček, kreatívny riaditeľ agentúry Effectivity.