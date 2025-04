Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16, už ich máme „doma“ päť – VIDEO

2.4.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku pristáli ďalšie dve lietadlá F-16 so slovenskými znakmi. Slovensko tak má na svojom území už päť zo 14 nadzvukových lietadiel F-16 Block 70 od americkej spoločnosti Lockheed Martin . Stíhačky vyštartovali z letiska Donaldson Field v Greenville 31. marca približne o 12:00 nášho času.Po prestávke v Španielsku pokračovali na Slovensko a v stredu dosadli na Leteckej základni Kuchyňa o 13:15. Spolu so slovenskými lietadlami F-16C s označením 1005 a 1007 vzlietlo z letiska v Greenville aj prvé lietadlo F-16 pre Bulharsko.Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál. Predstavitelia rezortu obrany sa vtedy zhodli, že dodaním stíhačiek F-16 Block 70 sa pre Slovensko začína nová éra nadzvukového letectva. Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024.SR je súčasne prvou európskou krajinou, ktorá bude mať najnovšiu verziu Fighting Falcon. Konkrétnejšie pôjde o 14 stíhačiek F-16 Block 70 v dvoch prevedeniach. Model s označením C je jednomiestny a model s označením D je dvojmiestny.Slovensko tak bude v najbližších desaťročiach podľa slov rezortu obrany disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zároveň uvažuje aj nad objednávkou ďalších štyroch lietadiel.