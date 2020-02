Terno otvorilo už 20 predajní po bývalej sieti Kačka. Do apríla pribudne ďalších 18

O spoločnosti TERNO real estate

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje viac ako 100 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už prevádzkuje 19 a plánuje ďalšiu expanziu.

4.2.2020 (Webnoviny.sk) -Od tohto víkendu môžu zákazníci navštevovať ďalšie dve nové predajne Terno v obciach Chynorany a Žabokreky nad Nitrou. Celkovo Terno od začiatku novembra otvorilo už dve desiatky predajní po skrachovanej sieti Kačka. "Aj do malých obcí sa tak postupne vracajú obchody s potravinami. Ľudia vďaka tomu môžu pohodlnejšie nakupovať, ale mnohí v nich tiež získajú späť svoju prácu," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka. V dvadsiatke novootvorených obchodov už prácu dostalo 133 zamestnancov bývalej siete Kačka.Ternu sa podarilo získať významný počet predajní po skrachovanej sieti. "Celkovo sme pod značku Terno prevzali skoro 40 predajní a naďalej rokujeme ohľadom nových možností," vysvetľuje Čajka. Celkovo tak prácu získa minimálne 180 zamestnancov skrachovanej siete. V nových predajniach zákazníci nájdu ponuku produktov, na ktoré sú zvyknutí z obchodov značky Terno po celom Slovensku, a to najmä takmer 60% podiel slovenských potravín, lokálneho pečiva, či ovocia a zeleniny vysokej kvality.Terno real estate neustále investuje do rastu obchodnej siete po celom Slovensku. "Odchod reťazca Kačka nám umožnil náš rast výrazne urýchliť. Aj naďalej však hľadáme a analyzujeme nové možnosti na slovenskom trhu," vysvetľuje Čajka. Tento víkend spoločnosť otvorila tiež novú predajňu pod značkou KRAJ v Prievidzi. "Koncept obchodov KRAJ si zákazníci rýchlo obľúbili. Z pôvodne lokálnej, bratislavskej siete sa KRAJ postupne stáva celoslovenská sieť. Pod touto značkou budú postupne pribúdať obchody po celom Slovensku," vysvetľuje Čajka.Inzercia