Terrasy od VI Group: Nový rezidenčný projekt v Rači spája komfort mestského života s dotykom prírody

23.10.2024 (SITA.sk) - V srdci obľúbenej bratislavskej mestskej časti Rača vzniká nový rezidenčný projekt Terrasy , ktorý predstavuje spojenie moderného mestského bývania s krásou prírody. Za týmto jedinečným projektom stojí renomovaný slovenský developer VI GROUP , a jeho cieľom je poskytnúť kvalitné a komfortné bývanie v malebnom prostredí račianskych vinohradov, so skvelým prístupom k mestským službám.V rámci projektu Terrasy je ponuka bytov navrhnutá s ohľadom na rozmanité potreby budúcich obyvateľov, pričom osobitná pozornosť sa venuje rodinám. Celkovo projekt ponúka 150 bytových jednotiek, rozdelených medzi tri budovy, z ktorých každá ponúka 50 bytov.Charakteristickým znakom projektu je vyšší podiel priestranných bytov. Jednoizbové a dvojizbové byty ponúkajú kompaktné, no praktické riešenia, zatiaľ čo trojizbové a štvorizbové jednotky vynikajú veľkorysými výmerami a spálňami s vlastnou kúpeľňou, čo zvyšuje komfort pre väčšie rodiny.Osobitnú pozornosť si zaslúžia penthousy, ktorých je v projekte iba šesť. Predstavujú exkluzívne bývanie s celkovou výmerou takmer 500 m². Tieto priestranné rezidencie ponúkajú veľké spálne s vlastnými kúpeľňami, rozsiahle terasy s panoramatickými výhľadmi na okolité vinohrady a Malé Karpaty. Táto kombinácia veľkorysých exteriérových a interiérových priestorov zaručuje maximálny komfort a súkromie pre svojich budúcich majiteľov.Každý byt je vybavený lodžiou, terasou alebo predzáhradkou, čo umožňuje obyvateľom užívať si vlastný exteriérový priestor v maximálnom súkromí. Interiéry bytov sú navrhnuté s dôrazom na kvalitu – zahŕňať budú veľkoformátovú dlažbu a modernú sanitu od renomovaných výrobcov. Okrem toho sú byty vybavené technológiami, ako sú trojsklá, podlahové kúrenie a predpríprava na klimatizáciu, čím je zabezpečené pohodlné a energeticky úsporné bývanie počas celého roka.Terrasy prinášajú aj udržateľné riešenia, ktoré reflektujú súčasné trendy v stavebníctve a zároveň podporujú ekologickú zodpovednosť. Budovy sú navrhnuté s využitím zelených striech, ktoré prispievajú k zlepšeniu mikroklímy a zadržiavaniu dažďovej vody.Vzhľadom na umiestnenie v prírode je v projekte dôraz kladený na minimalizáciu vplyvu dopravy na životné prostredie. Parkovanie je riešené predovšetkým v podzemných garážach, čím sa na povrchu vytvára viac priestoru pre zeleň a parky, ktoré obklopia budovy. Projekt je situovaný v obľúbenej mestskej časti Rača, v blízkosti Malých Karpát, čo ponúka široké možnosti pre aktívny život. Obyvatelia budú môcť využívať turistické a cykloturistické trasy vedúce do okolitých vinohradov a lesov. Napriek blízkosti prírody je projekt výborne dostupný aj mestskou dopravou – električková zastávka je len pár minút pešo od rezidencií, čo zabezpečuje pohodlný prístup do centra Bratislavy.Rača zároveň ponúka kompletnú občiansku vybavenosť vrátane škôl, škôlok, obchodov a služieb, čo znamená, že všetko, čo potrebujete, máte na dosah ruky. Terrasy tak vytvárajú ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú pokojný domov v prírode bez toho, aby museli robiť kompromisy v prístupe k mestským výhodám.Výstavba projektu Terrasy sa začne v treťom kvartáli roku 2025 a jej dokončenie je naplánované na prvý kvartál roku 2028.Predaj bytov bol oficiálne spustený len pred niekoľkými dňami. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie a možnosti rezervácie navštívte oficiálnu webovú stránku projektu https://www.terrasy.sk/ Developerom projektu Terrasy je spoločnosť VI GROUP, ktorá už takmer dve desaťročia formuje slovenský trh nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 sa VI GROUP z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top desiatich developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.