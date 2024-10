ÚPN: Dohoda o zmieri nestojí nad zákonom, Babiš ostáva vedený v registračných protokoloch ako agent ŠtB

Krycie meno "Bureš"

Ministerstvu poskytli dôkazy

Nedôveryhodné svedectvá

22.10.2024 (SITA.sk) - Bývalý český premiér Andrej Babiš naďalej ostáva vedený v registračných protokoloch Štátnej bezpečnosti (ŠtB) ako tajný spolupracovník v kategórii agent.Informuje o tom hovorca Ústavu pamäti národa (ÚPN) Michal Miklovič v reakcii na zmier, ktorý s Babišom uzavrelo Ministerstvo vnútra (MV) SR , v súvislosti s jeho neoprávneným zaradením do databázy agentov bývalej ŠtB.MV SR informovalo, že Mestský súd Bratislava IV uznesením schváli uzatvorený zmier medzi SR, zastúpenou ministerstvom vnútra, a Babišom.Rezort vnútra uznal, že Babiš bol evidovaný ako agent pod krycím menom „Bureš" neoprávnene, a vedome s ŠtB nespolupracoval.Babiš si nebude voči štátu uplatňovať nároky na náhradu škody, ani nemajetkovú ujmu. Taktiež vezme späť sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva.Miklovič uviedol, že vzhľadom na to, že ÚPN nebol účastníkom predmetného súdneho sporu, z dohody medzi Babišom a slovenským rezortom vnútra mu nevyplývajú povinnosti.„Dohoda o zmieri nestojí nad zákonom, na základe ktorého je ústav povinný zverejniť registračné protokoly ŠtB," doplnil Miklovič.Hovorca ÚPN ďalej uviedol, že ústav nebol ani účastníkom súdneho sporu, ani dohody o zmieri, o ktorej sa dozvedel z médií.„Ústav poskytol ministerstvu na jeho vlastnú žiadosť dokumenty a analýzy, ktoré dokazujú oprávnenosť evidencie Andreja Babiša ako tajného spolupracovníka ŠtB. Ministerstvo vnútra tak podľa ústavu nebolo v dôkaznej núdzi," informoval Miklovič.Doplnil, že ÚPN rezortu vnútra ponúkol aj ďalšie konzultácie, ktoré ale MV SR nevyužilo.Avizoval, že v prípade, ak by sa vyskytli ďalšie súdne spory medzi ministerstvom a osobami evidovanými ako tajní spolupracovníci ŠtB, ústav je pripravený poskytnúť rezortu vnútra súčinnosť, a to v podobe kópií archívnych dokumentov, aj odborných vyjadrení k nim.„Ústavný súd SR skonštatoval, že rozhodnutia všeobecných súdov v prípade Andreja Babiša boli založené na nedôveryhodných svedectvách bývalých príslušníkov ŠtB, keďže títo sa svojou činnosťou aktívne podieľali na presadzovaní komunistického režimu a ich pracovnou metódou bola okrem iného aj lož, nemorálne a odsúdeniahodné praktiky. Všeobecné súdy boli preto podľa Ústavného súdu SR bezpodmienečne povinné úplne a vyčerpávajúco vo svojich rozhodnutiach odôvodniť, z akých dôvodov považujú týchto svedkov za dôveryhodných a ich výpovede za pravdivé," uviedol Miklovič.Podotkol, že v predošlých rozhodnutiach sa všeobecné súdy s dôveryhodnosťou bývalých príslušníkov ŠtB ako svedkov dostatočne nevysporiadali.