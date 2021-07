Tesco a WWF spájajú sily, aby znížili ekologickú stopu

Zvyšovanie povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní vplyvu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;



Povzbudzovanie záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;



Spolupráca s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o „best practice“, teda najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.









29.7.2021 (Webnoviny.sk) -Tohtoročný svetovýpripadá na 29. júla 2021 (slovenský pripadol na 31. mája 2021). Dnes ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem za jeden rok obnoviť. Pre náš životný štýl a nároky by sme potrebovali 1,7 planéty . Tú však máme len jednu, a ak chceme zaistiť jej budúcnosť pre ľudí, všetci musíme prispieť k zmene.Spôsob, akým produkujeme, distribuujeme a konzumujeme potraviny, tvorí významnú časť našej ekologickej stopy. Potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov a ich produkcia je do veľkej miery zodpovedná za stratu biodiverzity a biotopov. Až 40 % všetkého vyprodukovaného jedla končí ako odpad Podľa práve zverejnenej spoločnej štúdie Tesca a WWF „Driven to Waste“ potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na stôl spotrebiteľov, sú zodpovedné až za 10 % globálneho objemu emisií skleníkových plynov . To je takmer dvojnásobok ročných emisií vyprodukovaných autami v USA a Európe.Podľa tejto správy zverejnenej minulý týždeň končí až 1,2 miliardy ton potravín ročne ako odpad priamo na farmách v porovnaní s 931 miliónmi ton, ktoré takto končia v maloobchode a u spotrebiteľov.Správa upozorňuje na to, že potravinový odpad je zodpovedný nielen za emisie, ale aj za spotrebu vody v objeme 304 miliónov olympijských bazénov a na jeho produkciu potrebujeme pôdu s rozsahom väčším ako celý Indický polostrov. V strednej a východnej Európe je až 61,5 % prirodzených biotopov ovplyvnených poľnohospodárstvom. Preto Tesco a WWF spájajú sily, aby zvýšili povedomie o udržateľných stravovacích návykoch, podporili zdravie spotrebiteľov a zmiernili environmentálny dosah našej produkcie a spotreby potravín.„Náš systém produkcie potravín sa spolieha na prírodu, ale príroda má problém. Earth Overshoot Day nám dnes pripomína, že si doslova spotrebúvame budúcnosť – a spôsob, akým produkujeme a konzumujeme potraviny, má na tom veľký podiel. Vítam preto spoluprácu s jedným z najväčších maloobchodných reťazcov v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike, ktorého cieľom je zmena smerom k udržateľnejším a tiež zdravším možnostiam nakupovania v týchto krajinách,“ hovorí, dopĺňa: „Je pre nás potešením spolupracovať s organizáciou s takou mierou odbornosti a zanietenia, akú má WWF. Zdieľame túžbu znížiť vplyv potravinárskeho priemyslu na planétu a prispieť k zmene, ktorá bude smerovať k udržateľnejšej konzumácii a produkcii. Potraviny sú základom nášho zdravia a zdravia našej planéty a naši zákazníci od nás očakávajú pomoc pri riešeniach. Naše partnerstvo s WWF pomôže zvyšovať povedomie a podnecovať dopyt po udržateľných rozhodnutiach vo všetkých úrovniach potravinového reťazca.“Earth Overshoot Day sa tento rok vrátil na hodnoty spred dvoch rokov (pripadol na 26. júl 2019) po minuloročnom posune, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v boji s pandémiou – obmedzenie výroby, dopravy, ale aj ťažby v lesoch a pralesoch (minulý rok pripadol na 22. august 2020).