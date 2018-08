Tesco daruje irackým deťom v nemocniciach 600 stavebníc

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (OTS) -uviedolHumanitárnu pomoc poskytovanú Slovenskom tvoria zdravotnícke prístroje, tradičný humanitárny materiál vyčlenený zo zásob MV SR, ako sú spacie vaky, uteráky, prikrývky a postele. Materiál je určený na naplnenie úplne základných potrieb irackého civilného obyvateľstva, ktoré sa bez vlastného zavinenia ocitlo v neľudských podmienkach.Súčasťou balíka pomoci je aj 600 kusov hračiek pre deti, ktoré rezortu vnútra darovala spoločnosť Tesco na Slovensku. Stavebnice spolu s ďalším materiálom rozvezie do irackých nemocníc v Mosule WHO. Hračky pôjdu do detských oddelení troch nemocníc a jednej pediatrickej nemocnice (Ibn Sina Hospital, Al Shefaa General Hospital, Ibn Atheer Pediatric Hospital, Al Khansaa Hospital).Pokračujúci ozbrojený konflikt v Sýrii a okolitých krajinách vrátane Iraku vyústil nielen do utečeneckej vlny, ale hlavnú skupinu postihnutých predstavuje najmä vnútorne vysídlená populácia. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) bolo v Iraku k 30. júnu 2018 zaznamenaných viac ako dva milióny vnútorne presídlených osôb, pričom počet navrátilcov dosiahol 3,9 milióna. Na potrebu humanitárnej pomoci tejto časti obyvateľstva naliehavo upozorňujú všetky medzinárodné organizácie vrátane EÚ. Dominuje najmä nedostatok kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre vnútorne vysídlenú populáciu a obete násilia.