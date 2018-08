Volkswagen zvoláva do servisov 700.000 vozidiel Tiguan a Touran

Volkswagen Tiguan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg 20. augusta (TASR) - V dôsledku chyby vo svetelnom výkone stropu kabíny koncern Volkswagen (VW) zvoláva do opravovní na celom svete vyše 700.000 vozidiel modelov Tiguan a Touran. Do systému môže totiž preniknúť vlhkosť a spôsobiť skrat. V pondelok to uviedol hovorca koncernu vo Wolfsburgu.Chyba sa bude odstraňovať na aktuálne vyrábaných modeloch, ktoré opustili výrobné haly pred 5. júlom tohto roku. Skrat môže poškodiť stropový materiál. Iba v najhoršom prípade by sa mohol objaviť aj plameň. Majitelia uvedených typov vozidiel však môžu jazdiť ďalej, kým nebudú vyzvaní servismi.Problém s elektrickým vedením sa vo vozidle začína podľa hovorcu tým, že prestane fungovať takzvané zvláštne, náladové osvetlenie. Je to signál, že sa vlhkosť dostala do riadiaceho modelu. Môžu sa objaviť aj prvé hnedé fľaky. V tom prípade by mal majiteľ vozidlá čo najskôr zájsť do servisu.Výrobca ešte pracuje na systéme odstraňovania poruchy. Problém by sa mal onedlho vyriešiť.