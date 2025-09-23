|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Tesco dáva priestor na kariérny rast pre každého
Tagy: PR
Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre rôznorodé skupiny kolegýň a kolegov, kde sa môže rozvíjať každý. Firma poskytuje možnosti kariérneho rastu pre ...
Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre rôznorodé skupiny kolegýň a kolegov, kde sa môže rozvíjať každý. Firma poskytuje možnosti kariérneho rastu pre všetkých – bez ohľadu na vek, pôvod, životné okolnosti či fázu kariéry. Tesco podporuje všetky kolegyne a kolegov na ich ceste rozvoja – od prvých pracovných skúseností až po dlhodobú profesionálnu kariéru. Zároveň vytvára priestor na uplatnenie ľudí s rôznymi znevýhodneniami na trhu práce, čím dokazuje, že v Tescu je každý vítaný.
"V Tescu sa k ľuďom správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. V rámci nášho záväzku podporovať kolegov a kolegyne v kariérnom raste vieme, že každý má iný príbeh, výzvy a potreby. Namiesto univerzálnych riešení sa snažíme týmto rozdielom porozumieť a zohľadniť ich, aby mal každý spravodlivú a zmysluplnú príležitosť uspieť," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: "Príkladom sú mladí ľudia, ktorí vstupujú na trh práce, hľadajú zmysluplnú prácu, kde sa môžu učiť, rozvíjať a uspieť v prostredí, ktoré ich podporí. Chcú si vyskúšať rôzne úlohy, nájsť zmysel v tom, čo robia, a nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Sme hrdí na to, že mladým v rámci celého nášho podnikania umožňujeme veľmi skoro kariérne príležitosti cez viaceré programy."
Tesco dlhodobo investuje do mladých ľudí prostredníctvom programov ako "Graduate", "Mladý líder" či "Tímlíder", ktoré sú určené pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl. V prevádzkach reťazca tiež stovky študentov a študentiek získavajú odbornú prax, duálne sa vzdelávajú a vďaka rozvojovému programu pre žiakov zo znevýhodneného prostredia nájdu uplatnenie aj mladí z marginalizovaných rómskych komunít.
V programoch Mladý líder a Tímlíder, kde sa absolventi učia, ako viesť prevádzku obchodu, sa tento rok rozvíjalo 18 kolegov a kolegýň. Program Graduate ponúka jedinečnú príležitosť pre tých, ktorí si chcú vyskúšať rôzne pracovné pozície v centrálnej kancelárii: "Progam Graduate mi umožnil byť súčasťou rôznych tímov a priamo sa podieľať na projektoch. Program mi poskytol čas, priestor, príležitosť a podporu, bez ktorých by začiatok profesionálneho života nebol tak dobre organizovaný. Som rada, že po získaní titulu sa v Tescu otvorila nová príležitosť a ja som sa jej mohla chopiť," zdieľa skúsenosť Soňa Cecília Hrivňáková, projektová manažérka Tesca pre strednú Európu.
Tesco na Slovensku dlhodobo vytvára inkluzívne pracovné prostredie aj pre ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. V reťazci na rôznych pozíciách pracuje 6,5 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením a zamestnáva stovky Rómok a Rómov aj zo znevýhodnených komunít a za svoju prácu je laureátom ocenenia Roma Spirit.
Psychologické bezpečie a spokojnosť na pracovisku sú pre kolegyne a kolegov kľúčové. Aj preto v Tescu pôsobia menšie zamestnanecké skupiny, kde môžu kolegovia zdieľať svoje skúsenosti a záujmy. Každú skupinu vedie ambasádor vo vyššej funkcii, čo zabezpečuje, že sa témam venuje náležitá pozornosť.
Medzi tieto skupiny patria LGBTQ+ komunita, Úspešné ženy, Mladí kolegovia a kolegyne či Skúsení kolegovia a kolegyne. Vlani vznikla nová skupinu Starostlivosť o blízkych pre všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za starostlivosť o blízku osobu – či už ide o dieťa, rodiča, partnera alebo iného člena rodiny. Tieto skupiny vytvárajú priestor na vzájomnú výmenu skúseností, podporu a rozvoj kolegov. "Aby sme ich mohli podporiť naplno, zvýšili sme aj investície do zamestnaneckých skupín, čím sme im poskytli uznanie a potrebné prostriedky na naplnenie našich ambícií v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie," vysvetľuje Miroslava Rychtárechová. Aktivity Tesca v oblasti kariéry ocenili aj kolegyne a kolegovia v internom prieskume, kde uviedli, že veria v rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na vek a podporujú záväzok Tesca voči nedostatočne zastúpeným skupinám.
Tesco tento rok 18. septembra prezentovalo kariérne príležitosti pre kolegyne a kolegov na neformálnom podujatí Festival príležitostí. Popoludnie plné inšpirácie, rozhovorov a chutného jedla spojilo tímy z prevádzok, distribučných centier aj centrály v uvoľnenej atmosfére Komunitnej záhrady v Bratislave. Jednotlivé oddelenia prezentovali nové kariérne príležitosti aj tipy, ako rozvíjať osobný potenciál.
Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 Tesco ako prvá spoločnosť na Slovensku zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie a odvtedy každý rok transparentne informuje o svojom napredovaní v tomto smere. Za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením, reťazec získal aj nedávno ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco dáva priestor na kariérny rast pre každého © SITA Všetky práva vyhradené.
"V Tescu sa k ľuďom správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. V rámci nášho záväzku podporovať kolegov a kolegyne v kariérnom raste vieme, že každý má iný príbeh, výzvy a potreby. Namiesto univerzálnych riešení sa snažíme týmto rozdielom porozumieť a zohľadniť ich, aby mal každý spravodlivú a zmysluplnú príležitosť uspieť," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: "Príkladom sú mladí ľudia, ktorí vstupujú na trh práce, hľadajú zmysluplnú prácu, kde sa môžu učiť, rozvíjať a uspieť v prostredí, ktoré ich podporí. Chcú si vyskúšať rôzne úlohy, nájsť zmysel v tom, čo robia, a nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Sme hrdí na to, že mladým v rámci celého nášho podnikania umožňujeme veľmi skoro kariérne príležitosti cez viaceré programy."
Tesco dlhodobo investuje do mladých ľudí prostredníctvom programov ako "Graduate", "Mladý líder" či "Tímlíder", ktoré sú určené pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl. V prevádzkach reťazca tiež stovky študentov a študentiek získavajú odbornú prax, duálne sa vzdelávajú a vďaka rozvojovému programu pre žiakov zo znevýhodneného prostredia nájdu uplatnenie aj mladí z marginalizovaných rómskych komunít.
V programoch Mladý líder a Tímlíder, kde sa absolventi učia, ako viesť prevádzku obchodu, sa tento rok rozvíjalo 18 kolegov a kolegýň. Program Graduate ponúka jedinečnú príležitosť pre tých, ktorí si chcú vyskúšať rôzne pracovné pozície v centrálnej kancelárii: "Progam Graduate mi umožnil byť súčasťou rôznych tímov a priamo sa podieľať na projektoch. Program mi poskytol čas, priestor, príležitosť a podporu, bez ktorých by začiatok profesionálneho života nebol tak dobre organizovaný. Som rada, že po získaní titulu sa v Tescu otvorila nová príležitosť a ja som sa jej mohla chopiť," zdieľa skúsenosť Soňa Cecília Hrivňáková, projektová manažérka Tesca pre strednú Európu.
Tesco na Slovensku dlhodobo vytvára inkluzívne pracovné prostredie aj pre ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. V reťazci na rôznych pozíciách pracuje 6,5 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením a zamestnáva stovky Rómok a Rómov aj zo znevýhodnených komunít a za svoju prácu je laureátom ocenenia Roma Spirit.
Psychologické bezpečie a spokojnosť na pracovisku sú pre kolegyne a kolegov kľúčové. Aj preto v Tescu pôsobia menšie zamestnanecké skupiny, kde môžu kolegovia zdieľať svoje skúsenosti a záujmy. Každú skupinu vedie ambasádor vo vyššej funkcii, čo zabezpečuje, že sa témam venuje náležitá pozornosť.
Medzi tieto skupiny patria LGBTQ+ komunita, Úspešné ženy, Mladí kolegovia a kolegyne či Skúsení kolegovia a kolegyne. Vlani vznikla nová skupinu Starostlivosť o blízkych pre všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za starostlivosť o blízku osobu – či už ide o dieťa, rodiča, partnera alebo iného člena rodiny. Tieto skupiny vytvárajú priestor na vzájomnú výmenu skúseností, podporu a rozvoj kolegov. "Aby sme ich mohli podporiť naplno, zvýšili sme aj investície do zamestnaneckých skupín, čím sme im poskytli uznanie a potrebné prostriedky na naplnenie našich ambícií v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie," vysvetľuje Miroslava Rychtárechová. Aktivity Tesca v oblasti kariéry ocenili aj kolegyne a kolegovia v internom prieskume, kde uviedli, že veria v rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na vek a podporujú záväzok Tesca voči nedostatočne zastúpeným skupinám.
Tesco tento rok 18. septembra prezentovalo kariérne príležitosti pre kolegyne a kolegov na neformálnom podujatí Festival príležitostí. Popoludnie plné inšpirácie, rozhovorov a chutného jedla spojilo tímy z prevádzok, distribučných centier aj centrály v uvoľnenej atmosfére Komunitnej záhrady v Bratislave. Jednotlivé oddelenia prezentovali nové kariérne príležitosti aj tipy, ako rozvíjať osobný potenciál.
Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 Tesco ako prvá spoločnosť na Slovensku zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie a odvtedy každý rok transparentne informuje o svojom napredovaní v tomto smere. Za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením, reťazec získal aj nedávno ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco dáva priestor na kariérny rast pre každého © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické, Slovensko.Digital podľa ministerstva šíri zbytočnú paniku
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické, Slovensko.Digital podľa ministerstva šíri zbytočnú paniku
<< predchádzajúci článok
Kaliňák rokoval s ministrami stredoeurópskej obrannej iniciatívy a západného Balkánu – VIDEO
Kaliňák rokoval s ministrami stredoeurópskej obrannej iniciatívy a západného Balkánu – VIDEO