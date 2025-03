Tesco je lídrom v počte predajní – otvára už 180. predajňu v Leopoldove

6.3.2025 (SITA.sk) -"Teší nás, že sa nám podarilo otvoriť supermarket Tesco aj v Leopoldove. Plníme tak záväzok byť čo najbližšie k našim zákazníkom. Jubilejná 180. predajňa Tesca prináša zákazníkom kvalitné výrobky za dostupné ceny sedem dní v týždni od 6.00 do 21.00 hodiny. Samozrejmosťou sú čerstvé aj trvanlivé potraviny aj špeciálne zľavy pre majiteľov Clubcard," hovoría dodáva: "Tesco je pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí. Ich podpora zohráva dôležitú úlohu a pozitívne prispieva k rozvoju života v regiónoch. Nový supermarket sa zapojí do nášho programu darovania potravín a pridá sa tak k ostatným predajniam Tesca, ktoré takto pomáhajú ľuďom v núdzi každý deň."Tesco podporí aj Základnú školu Leopoldov a daruje jej jedno euro z každého nákupu nad 10 eur, ktorý zákazníci uskutočnia počas prvých dvoch dní od otvorenia. Finančné prostriedky pomôžu podporiť športové aktivity pre deti a mládež.Nové pracovné uplatnenie v Tescu v Leopoldove nájde 12 nových kolegýň a kolegov. Predajňa na ploche 200 štvorcových metrov ponúkne okrem čerstvých, trvanlivých a chladených potravín aj pekárenské dopeky či drogériu.Samozrejmosťou je zálohomat aj možnosť nakupovať pomocou mobilnej aplikácie Scan&Shop. V predajni sú inštalované dve samoobslužné pokladne a jedna expresná pokladňa. Moderná predajňa prináša nielen skvelú zákaznícku skúsenosť, ale aj úsporu energií a ekologickejšiu prevádzku. Členov vernostného programu Clubcard čakajú aj špeciálne 10 % zľavy pri nákupe počas prvých štyroch dní od otvorenia od 6. marca do 9. marca 2025.Informačný servis