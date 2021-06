Tesco je špeciálnym partnerom Dňa narcisov, pomôže spolu s dodávateľmi i zákazníkmi

Od 10. do 12. júna 2021 exkluzívne vo všetkých 153obchodoch Tesca, a to buď vo forme príspevku do pokladničky, alebo použitím špeciálnych kupónov s označením Deň narcisov počas platby za nákup



Od 7. júna 2021: vybraných 300-tisíc domácností naprieč Slovenskom si nájde obálku snarcisom a informáciami o možnostiach podpory Dňa narcisov



Online aSMS zbierka – od 7. do 20. júna 2021 prostredníctvom SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) alebo priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454



Virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na dennarcisov.sk





Ako sa použijú prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov?

9.6.2021 (Webnoviny.sk) -"Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci anádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel aužitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Opäť sme museli pristúpiť kzodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil pokles výnosu zbierky, čo vnevyspytateľnom aneistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude," približujeA to hneď viacerými spôsobmi:V tomto roku je špeciálnym partnerom Dňa narcisov spoločnosť Tesco. Práve v 153 predajniach reťazca naprieč celým Slovenskom môžete získať narcis a dobrovoľne prispieť."Tak ako je narcis 25 rokov symbolom spolupatričnosti apomoci onkologickým pacientom, aj Tesco je tu pre svojich slovenských zákazníkov, kolegov akomunity už 25 rokov. Počas štvrťstoročia sme ukázali, že pri nich stojíme vdobrých aj zlých časoch. Som hrdý, že Tesco je partnerom Dňa narcisov avďaka našim kolegom prinesieme žlté narcisy ľuďom na celom Slovensku, aby sme spoločne podporili onkologických pacientov," zdôraznil, a doplnil: "Veľmi sa teším, že vďaka spolupráci snašimi slovenskými dodávateľmi podporíme Deň narcisov aj finančne, ato výťažkom zpredaja vybraných produktov."Slovenskí dodávatelia Vitazel a Boni Fructi pomôžu onkologickým pacientom spolu s reťazcom Tesco. Za každé predané Tesco Finest paradajky Hranáčik a Tesco jahody slovenské 250 g v sieti Tesco venujú finančný príspevok Lige proti rakovine. Tesco celkový príspevok zdvojnásobí. Dodávatelia aj reťazec prispejú sumou 3 centy za každý predaný produkt."Zbierku takého rozsahu, ako má Deň narcisov, nie je jednoduché zorganizovať. Či už sa koná vuliciach, alebo ju realizujeme náhradnou formou. Nešlo by to bez dobrovoľníkov, na ktorých sa opäť tešíme vbudúcom roku. Anešlo by to bez partnerov, ktorí pri nás stoja aj vtomto náročnom čase. Ďakujeme za nasadenie, ochotu, finančné krytie časti nákladov aspoločné zdolávanie prekážok, ktoré sa pri organizácii zbierky naprieč Slovenskom vyskytli. Vážime si aďakujeme za podporu všetkým partnerov," dopĺňa Eva Kováčová.Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K nim patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť onkopsychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, rodinná týždňovka, relaxačné pobyty pre pacientov, ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detí liečených na rakovinu, jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, bezplatné programy v Centrách pomoci Ligy proti rakovine Bratislava, Košice, Martin. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne realizujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam.Viac informácií o zbierke: www.dennarcisov.sk Informačný servis