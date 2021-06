Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu parlamentu, Mikulec bude čeliť odvolávaniu z funkcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR (NR SR), na ktorej bude minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) čeliť odvolávaniu, bude v utorok 15. júna. Začiatok je naplánovaný na 9:00. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Po mimoriadnej schôdzi sa uskutoční riadna, 32. schôdza.Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica je to reakcia na všetky procesy, ktoré sa na rezorte vnútra udiali za posledných 12 až 13 mesiacov.„Sme svedkami udalostí, ktoré potvrdzujú totálny rozklad právneho štátu a narušovanie jeho pilierov. Pokiaľ je do týchto procesov zapojené ministerstvo vnútra a jeho orgány, musí za to niekto niesť zodpovednosť," odôvodnil šéf Smeru-SD v utorok 8. júna s tým, že Mikulec má u členov Smeru-SD absolútnu nedôveru a pre Slovensko bude podľa jeho slov lepšie, ak vo funkcii skončí.