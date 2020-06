Tesco lídrom v boji proti potravinovému odpadu, znížilo ho už o 71 %

Tescu sa darí v boji proti plytvaniu potravinami a vďaka detailným dátam napreduje čoraz viac:

30.6.2020 (Webnoviny.sk) -Tesco si uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto začalo merať množstvo potravinového odpadu vo svojich prevádzkach a transparentne publikovať tieto údaje. Ako prvý – a naďalej jediný – maloobchodník na Slovensku zverejnilo Tesco svoje dáta o potravinovom odpade už v roku 2017. Reťazec odvtedy pravidelne meria množstvo potravinového odpadu vo všetkých svojich prevádzkach naprieč krajinou. Za toto obdobie Tesco na Slovensku zásadne znížilo potravinový odpad vo svojich obchodoch – konkrétne o 71 %."Napriek tomu, že vyše 800 miliónov ľudí na svete hladuje, tretina svetovej produkcie potravín skončí ako odpad. Tento problém je ešte akútnejší v čase, keď koronakríza negatívne zasiahla mnohé rodinné rozpočty. Dôsledky celosvetovej pandémie pociťujeme vo všetkých kútoch sveta vrátane Slovenska a mnohé rodiny si v súčasnosti nedokážu každý deň kúpiť jedlo. Naďalej preto pokračujeme v napĺňaní našich záväzkov podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú najviac a neustále znižovať plytvanie potravinami na minimum," uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.Vďaka zozbieraným údajom o potravinovom odpade má Tesco presný obraz o množstve nepredaných potravín a odpade v prevádzkach. Reťazec tak dokáže prijímať účinné opatrenia na minimalizáciu množstva potravinového odpadu. Tesco verí, že to, čo sa dá odmerať, je možné následne lepšie manažovať. Reťazec preto vyzýva aj ďalšie podniky v odvetví potravinárstva, aby sa pripojili pri meraní a zverejňovaní údajov o plytvaní potravinami.Vlani Tesco darovalo 1 943 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. V súčasnosti je zapojených do programu darovania potravín už všetkých 152 obchodov Tesca. Hneď po otvorení sa tento rok do programu zapojili aj dva nové supermarkety Tesca: jeden v bratislavskej Petržalke a druhý v Turanoch na severe krajiny.Ďalších 3 337 ton potravín sa podarilo reťazcu darovať ako krmivo pre zvieratá. Darované potraviny tak celkovo dosiahli 5 280 ton.Na našu planétu má potravinový odpad obrovský negatívny vplyv. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné globálne za približne 8 % emisií skleníkových plynov. Keďže boj proti plytvaniu potravinami je témou presahujúcou hranice krajín, Tesco prichádza s dobrými správami aj na stredoeurópskej úrovni. Celkovo sa počas troch rokov reťazcu podarilo znížilo množstvo potravinového odpadu už o polovicu. Reťazec tak v rámci štyroch krajín strednej Európy, v ktorých prevádzkuje svoje obchody, splnil jeden z cieľov udržateľného rozvoja stanovený medzinárodnou organizáciou OSN. Rovnaký cieľ pritom splnilo slovenské Tesco už vlani a správny smer v boji proti plytvaniu potravinami u nás potvrdili aj najnovšie čísla.Aktuálne dáta potvrdzujúce úspechy Tesca v boji proti plytvaniu potravinami sú súčasťou širšej správy Tesca, ktorá pod názvom Plán malých pomocí sumarizuje kľúčové aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Tesco zverejnilo správu už druhý rok v rade, pričom jej najnovšie vydanie informuje o dosiahnutom pokroku za uplynulý finančný rok 2019/2020.Plán malých pomocí Tesca sa zameriava na štyri oblasti – Tesco verí, že práve tie dokáže najviac pozitívne ovplyvniť: ľudia, produkty, planéta a miesta. "Aj malá pomoc môže mať veľký význam" je jednou z hlavných hodnôt Tesca. Práve správa Plán malých pomocí predstavuje záväzky a dosiahnutý pokrok Tesca v oblastiach ako znižovanie plastového odpadu, zdravie a podpora zdravého životného štýlu zákazníkov, rozvíjanie potenciálu kolegov, budovanie kultúry diverzity a inklúzie či boj proti klimatickej zmene. Správa je zhrnutím kľúčových aktivít, ktoré Tesco robí, aby prinášalo zdravé, kvalitné a udržateľné produkty pre zákazníkov za dostupné ceny, vytvorilo skvelé miesto na prácu pre svojich kolegov a bolo naďalej dôveryhodným partnerom pre svojich dodávateľov.Informačný servis