Zdroj zvýšenej rádioaktivity na severe Európy je stále neznámy, Rusko však problémy nehlási

Malé množstvá rádioaktívnych izotopov

Palivový článok môže byť poškodený

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Mierne zvýšená úroveň rádioaktivity, ktorú zaznamenali na severe Európy, nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí ani životné prostredie. Ešte stále však nie je jasné, čo ju spôsobilo, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).Fínske, nórske a švédske monitorovacie stanice zaznamenali minulý týždeň malé množstvá rádioaktívnych izotopov v častiach Fínska, južnej Škandinávie a Arktídy.Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v pondelok informoval, že "hladiny nahlásené MAAE sú veľmi nízke a nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie".Agentúra so sídlom vo Viedni v sobotu kontaktovala európske krajiny so žiadosťou o informácie. Do pondelňajšieho popoludnia 29 dobrovoľne nahlásilo, že sa na ich území nestalo nič, čo by mohlo zvýšiť koncentrácie izotopov v ovzduší. Podobné zistenia uviedlo aj niekoľko mimoeurópskych krajín. Rusko sa MAAE do pondelka neozvalo."Očakávam, že nám ďalšie členské štáty poskytnú relevantné informácie a dáta a my budeme môcť ďalej informovať verejnosť," uviedol Grossi.Holandský Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie v piatok informoval, že izotopy môžu pochádzať zo zdroja v Rusku a "môžu naznačovať poškodenie palivového článku v jadrovej elektrárni".Podľa ruského štátneho prevádzkovateľa jadrových elektrární však ani jedna z dvojice jadrových elektrární na severozápade Ruska nehlásila problémy.