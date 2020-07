Tesco opäť rozširuje spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi, pribudli mäsové špeciality

Baby nátierka - výrobok bez éčok vhodný pre deti je vyrábaný zkuracích vykostených stehien bez kože a kuracej pečienky – veľmi jemne dochutený



Kuracia pečienka vmasti sosmaženou cibuľkou - zaujímavé spojenie chutí pečienky a osmaženej cibuľky, vhodný za studena na pečivo, ale i v teplej forme napríklad do zemiakovej placky, prípadne s prílohou



14.7.2020 (Webnoviny.sk) -"Tešíme sa, že sa nám práve vaktuálnom náročnom období opakovane darí podať pomocnú ruku našim menším partnerom, dodávateľom lokálnych špecialít. Aj vďaka nim sa neustále potvrdzuje, že podpora slovenských výrobkov patrí k dlhodobým prioritám Tesca. Program Jedinečné chute Slovenska, ktorý nájdu naši zákazníci už v 42 obchodoch naprieč Slovenskom,vytvára unikátny priestor aj pre tých najmenších dodávateľov. Sme hrdí, ako naši partneri rastú spolu snami – či už zpohľadu objemu výroby alebozamestnanosti," hovoríVýrobcom nových produktov v ponuke Tesca je, ktorá sa pri všetkých 13 mäsových výrobkoch spolieha na svoju tradičnú receptúru. "Naše výrobky vyrábame bez pridaných látok, s prírodnými koreninami a klasickou receptúrou – tak, ako sa vyrábalo pôvodne. Veríme, že naše kvalitné výrobky si obľúbia zákazníci po celom Slovensku," dopĺňaNakupujúci si môžu v Tescu vybrať spomedzi kvalitných mäsových paštét, jemných mäsových nátierok vhodných aj pre deti či nakladaného mäsa.Príklady zaujímavých lokálnych noviniek v ponuke Tesca od výrobcu Púchovský gazda:Vďaka partnerstvu s Tescom už teraz Púchovský gazda počíta s ďalším rozširovaním výroby. Spoločnosť už stihla prijať aj nových kolegov. "Po potvrdení spolupráce s Tescom sme sa presťahovali do väčších priestorov, kde sú možnosti rozšírenia výroby aj rozľahlejšie skladové priestory. Aktuálne nakupujeme nové zariadenie do prevádzky pre zefektívnenie výroby. Rozšírili sme aj pracovný tím o nových kolegov," potvrdzuje Darina Jankovičová.Tesco spustilo program Jedinečné chute Slovenska pred troma rokmi. V súčasnosti si môžu zákazníci dopriať lokálne farmárske výrobky v 42 obchodoch reťazca. Približne 60 % produktov sa odlišuje podľa konkrétnych oblastí Slovenska. Zákazníci Tesca si tak môžu nakúpiť obľúbené lokálne potraviny pochádzajúce z ich domáceho regiónu. Zvyšných 40 % výrobkov programu Jedinečné chute Slovenska je rovnakých vo všetkých 42 obchodoch Tesca, kde je sortiment dostupný. Aj vďaka takejto širšej dostupnosti dokáže Tesco pomáhať malým dodávateľom pri ďalšom raste a rozširovaní výroby. Dodávatelia pritom oceňujú pomoc Tesca najmä počas koronakrízy, ktorá priniesla aj mnohé ekonomické výzvy.Tesco rozširovalo ponuku programu Jedinečné chute Slovenska už v máji. V ponuke pribudli mliečne výrobky, ktoré dodáva. Reťazec nadviazal spoluprácu aj s úplne novými partnermi, ako je napríklad výrobca mäsových a mliečnych výrobkov. Ďalej ponúka kozie výrobky od rodinnejči mäsové výrobky spoločnostiSúčasťou unikátnej ponuky Jedinečné chute Slovenska sú stovky čerstvých aj trvanlivých produktov od 82 lokálnych dodávateľov. Medzi najviac obľúbené výrobky lokálnych farmárov a dodávateľov patrí napríklad maslo, jogurty či mäsové výrobky. Výrobky Jedinečné chute Slovenska majú v predajniach Tesca vyhradený exkluzívny priestor označený špeciálnymi ľudovými ornamentmi Reťazec pre malých výrobcov vytvoril na mieru pripravené podmienky spolupráce vrátane skrátenej splatnosti faktúr.Tesco dlhodobo spolupracuje so stovkami slovenských dodávateľov, vďaka čomu patrí medzi reťazce, ktoré predávajú celkovo najväčšie objemy slovenských potravín. Vlani reťazec predal takmer 630 miliónov kusov slovenských potravín v hodnote viac ako 460 miliónov eur.Informačný servis