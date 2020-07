Vodičovi Audi vbehla do cesty lesná zver, čelnú zrážku neprežila 46-ročná žena (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jednu obeť si vyžiadala ranná nehoda, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Pernek a Jablonové. Čelnú zrážku dvoch áut neprežila 36-ročná žena.Podľa doterajších informácií 34-ročnému vodičovi Audi A6 vbehla do cesty lesná zver a prešiel do protismeru. Tu sa zrazil s protiidúcou Škodou Favorit.Vodička utrpela ťažké zranenia, hasiči ju museli z vraku auta najskôr vyslobodiť. Do nemocnice ju v umelom spánku a v kritickom stave prevážali leteckí záchranári. Ženu sa, žiaľ, zachrániť nepodarilo.Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.