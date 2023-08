Tesco otvára v auguste tri predajne na strednom Slovensku

11.8.2023 (SITA.sk) -"Tesco pokračuje v tomto roku v raste a je zákazníkom ešte bližšie aj na strednom Slovensku. Otvorením 160. predajne v historicky významnej Kremnici je Tesco dostupné už v 109 mestách a obciach po celom Slovensku. Veľmi ma teší, že v spolupráci s mestom sme začali s výstavbou moderného multifunkčného areálu, ktorý budú môcť obyvatelia mesta využívať na rôzne športové aktivity. V poradí už druhá predajňa pre veľký záujem zákazníkov pribudne koncom augusta aj v Rimavskej Sobote. Zákazníkov po prestavbe opäť privítal aj supermarket v nákupnom centre Zvolenská Európa. V novootvorených predajniach s modernými technológiami zákazníci nájdu široký sortiment za výhodné ceny. Súčasťou predajní je aj pravidelné darovanie nepredaných potravín na pomoc ľuďom v núdzi," hovorí"V nových predajniach pracuje takmer 40 skvelých kolegýň a kolegov, ktorí pripravovali prevádzky na otvorenie pre zákazníkov už niekoľko týždňov vopred, za čo sa im chcem srdečne poďakovať," dodáva Martin Kuruc.privíta zákazníkov vo štvrtok 10. augusta 2023 spolu s ďalšími siedmimi nájomníkmi. Obchod sa architektúrou prispôsobil pamiatkovej oblasti centra Kremnice, ktoré je vzdialené len 10 minút pešo. Druhýbudú môcť zákazníci navštíviť od 24. augusta 2023. Reťazec novú predajňu otvára v obchodnom centre Spektrum, ktoré prechádza renováciou.opäť otvoril svoje brány pre zákazníkov po prestavbe už vo štvrtok 3. augusta 2023."Tesco je pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí. Ich podpora zohráva dôležitú úlohu, a to obzvlášť v aktuálnej neľahkej dobe. Aj preto počas prvých dvoch dní otvorenia nových predajní venujeme 1 euro z každého nákupu nad 10 eur miestnym neziskovým organizáciám," doplnil Martin Kuruc. V Kremnici reťazec podporí občianske združenie Zlaté líšky, ktoré zorganizuje program pre deti a rodiny pri príležitosti oslavy 200. výročia narodenia G. K. Zechentera-Laskomerského. V Rimavskej Sobote prispeje občianskemu združeniu artRIS, ktoré vybuduje oddychovú zónu v komunitnej záhrade.Oba nové supermarkety v Kremnici a Rimavskej Sobote s plochou okolo 900 štvorcových metrov sú otvorené sedem dní v týždni od 6.00 do 21.00 hod. Samozrejmosťou sú moderné technológie – okrem klasických a samoobslužných pokladníc môžu návštevníci využiť aj pohodlný nákup prostredníctvom služby Scan&Shop v mobile . K dispozícii je aj zberný automat na vrátenie plastových fliaš a plechoviek. Zákazníci sa môžu tešiť na širokú ponuku čerstvých aj trvanlivých potravín, drogérie, módnu značku F&F, pekáreň či rôzne snacky a sezónny tovar. Zákazníci s Clubcard môžu využiť uvítaciu zľavu 10 % na celý nákup v prvých štyroch dňoch od otvorenia. Viac informácií a podmienky uplatnenia akcie sú na stránke tesco.sk.Spoločnosť Tesco plánuje v najbližších mesiacoch pokračovať v rozširovaní. V súčasnosti hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. V expanzii pokračuje aj franchisingová sieť Žabka, ktorá otvorila na Slovensku už 27 obchodov.Informačný servis