Homofóbne výroky politikov voči novinárke Tódovej a sudkyni Záleskej odsúdili aj mimovládky

Do centra pozornosti sa novinárka a sudkyňa dostali po tom, čo sa na internete objavilo video z ich spoločnej dovolenky v Tatrách. Tódová je dlhoročnou novinárkou, ktorá vyšetrovala vraždu Jána Kuciaka a Záleská je sudkyňou Špecializovaného trestného súdu a rozhodovala vo viacerých medializovaných kauzách.

11.8.2023 - Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) Dúhové Slovensko odsúdili homofóbne výroky politikov a ďalších osôb vo verejnom priestore smerované voči novinárke Monike Tódovej a sudkyni Pamele Záleskej. Organizácie zároveň pripomínajú, že homofóbia zabíja a nepatrí do verejného diskurzu. Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher rozumie Tódovej a Záleskej, že si chceli uchovať svoje súkromie v tajnosti, najmä z dôvodu homofóbnych útokov.Zároveň však tvrdí, že novinárka, sudkyňa, ale aj Denník N, pre ktorý Tódová pracuje, urobili chybu, keď neinformovali o vzťahu vopred, nech je jeho skutočný charakter akýkoľvek. Aj napriek tomu však nikto podľa Weisenbachera nemá právo na homofóbne útoky.„Nemusíme byť fanúšikmi Moniky Tódovej alebo Denníka N. Koniec koncov aj on sám v minulosti publikoval texty, ktoré boli z hľadiska homofóbie problematické. Mali by sme však chápať rozdiel medzi legitímnou kritikou za etické a profesionálne pochybenie a šírením homofóbnej nenávisti," uviedla koordinátorka Dúhového Slovenska Zuzana Slamená v tlačovej správe.Dodáva, že homofóbne reakcie vedia pomôcť v predvolebnom boji, ale spoločnosti škodia z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska.