Tesco podporilo 150 jednorodičov

20.3.2025 (SITA.sk) -"V Tescu si uvedomujeme, aké náročné môže byť vychovávať dieťa či viac detí sám. Preto sme koncom minulého roka v rámci našej verejnej zbierky Tesco Anjel zbierali žiadosti o príspevok pre jednorodičov spomedzi našich kolegýň a kolegov, aby sme im pomohli pri zvládaní každodenných výdavkov spojených s výchovou dieťaťa. Pomoc bola určená pre kolegyne a kolegov, ktorí vychovávajú deti bez podpory inej osoby a ktorí potrebujú dočasnú pomoc pri pokrytí nákladov na starostlivosť o dieťa a zároveň sa ocitli v ťažkej životnej situácii," prezrádzaa dodáva: "Kolegyne a kolegovia v Tescu sú pre nás nenahraditeľní a ich prácu si veľmi vážime. Až 29 percent z nich sa stará o blízku osobu a niektorí to majú o to ťažšie, že opatrujú zdravotne znevýhodneného člena rodiny. Dlhodobo robíme všetko pre to, aby aj pre nich bolo Tesco skvelým miestom na prácu, kde sa každý bez rozdielu môže cítiť vítaný aj ocenený."Program Tesco Anjel je verejná finančná zbierka Nadácie Tesco, určená primárne na podporu kolegov a kolegýň, ktorí sa ocitli v náročnej situácii. Prispievajú do nej najmä kolegyne a kolegovia Tesca a Tesco ich príspevky vždy zdvojnásobí. Projekt je dôkazom toho, že väčšine z nich nie je život ostatných ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť dobrú vec. Tesco Anjel vznikol v roku 2013 a za 12 rokov fungovania pomohol viac ako 1 300-krát kolegom a kolegyniam sumou vyše 600-tisíc eur. Zbierka takisto podporuje aj organizácie, ktoré ladia s jej cieľmi – napríklad podpora znevýhodnených detí či podpora boja proti rakovine. "Tesco vyzbieranú sumu v zbierke Tesco Anjel vždy zdvojnásobí a pošle na účet Nadácie Tesco, ktorá sumu prerozdelí všetkým, ktorí pomoc potrebujú," dodáva Rychtárechová.Prispievatelia pomohli napríklad kolegyniam s malými deťmi odísť z násilných vzťahov, podporili kolegyňu samoživiteľku, ktorá má zvýšené výdavky pre cukrovku svojho malého syna. Vďaka príspevku tiež mohla kolegyňu s Downovým syndrómom sprevádzať mama na Paramajstrovstvách sveta v poomsae. Program podporil aj syna kolegyne, ktorý má detskú mozgovú obrnu a potreboval špeciálny kočík, a stovky ďalších. Tesco zároveň podporuje aj organizáciu JEDEN RODIČ, n. o., darovaním nepredaných potravín zo svojich obchodov.Tesco osamelým rodičom poskytuje ajako napríklad extra pracovné voľno pri starostlivosti o dieťa v rozsahu 3 dni na každé dieťa po vyčerpaní platného nároku na dovolenku. Kolegyne a kolegovia tiež oceňujú voľno v prvý školský deň spolu s kupónom na nákup školských potrieb.K ďalším výnimočnýmpatrí aj 4-týždňové neplatené rodičovské voľno, dorovnanie čistej mzdy matkám na materskej do výšky 100 %, poskytnutie dvojtýždňovej platenej otcovskej dovolenky nad rámec zákona. Tesco podporuje aj adoptívnych rodičov a opatrovníkov 8-týždňovým plateným voľnom, jedným týždňom voľna pre pestúnov či detským kútikom počas letných prázdnin v centrále spoločnosti v Bratislave. Reťazec poskytuje aj komplexný program pomoci všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia.V Tescu, ktoré patrí k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku, aktuálne pracuje takmer 8-tisíc kolegov a kolegýň, z toho 71 % žien a 29 % mužov. Reťazec na Slovensku už viac ako 28 rokov vytvára skvelé miesto na prácu a v podpore svojich kolegov a kolegýň.Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 ako prvá spoločnosť na Slovensku Tesco zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie a odvtedy každý rok transparentne informuje o svojom napredovaní v tomto smere. Za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením, reťazec získal aj aktuálne oceneniev kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Viac o príležitostiach pracovať v Tescu sa dozviete na stránke kariera.tesco.sk. Informačný servis