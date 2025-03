Fico chráni podľa Jurík ruských oligarchov, pred samitom v Bruseli hrozí blokovaním sankcií

Sankčný zoznam

Predseda vlády Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskej rady. Európski lídri budú počas dvojdňového samitu diskutovať o konkurencieschopnosti, ale taktiež nadviažu na nedávny mimoriadny samit Európskej únie, ktorý sa konal 6. marca a zaoberal sa aktuálnou situáciou na Ukrajine a európskou obranou. Popri stretnutí rady sa uskutoční aj samit eurozóny.





20.3.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) pred odchodom na samit v Bruseli neodpovedal, prečo Slovensko spoločne s Maďarskom trvali na vyškrtnutí štyroch ruských oligarchov zo sankčných zoznamov.Namiesto toho hovoril o tom, že by čoskoro malo dôjsť k zrušeniu sankčného zoznamu, na ktorom je aktuálne vyše 2 400 osôb ruského pôvodu, v opačnom prípade by mohli byť narušiť mierové rokovania.Uviedla to podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre Európske záležitosti Progresívne Slovensko ). Slovensko je podľa Fica pripravené blokovať ďalšie sankcie voči Rusku, ak by mali blokovať mierový proces.Poslankyňa sa premiéra na výbore pýtala na tranzit plynu, keďže si sám na mimoriadnom samite zadal ako domácu úlohu opätovne rokovať o možnom tranzite cez Ukrajinu.„Od začiatku podporujeme rokovania o tranzite plynu – avšak nie ruského. Takúto možnosť nám potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj počas našej januárovej návštevy. Neruský plyn ale premiéra Fica nezaujíma,“ povedala Beáta Jurík.V skutočnosti mu podľa nej nejde o lacnejší plyn pre občanov, pretože keby to bolo inak, už dávno rokuje v Kyjeve o cene prepravy alebo uskladnenia plynu iného pôvodu.Premiér odišiel z výboru po necelej hodine. Koalícia následne bez diskusie odmietla všetky predstavené pozmeňujúce návrhy podpredsedníčky výboru. Okrem iného chcela do stanoviska doplniť časť o dopadoch amerických ciel na konkurencieschopnosť EÚ, migrácii a porušení prímeria v Gaze.„Stanovisko, s ktorým odišiel premiér na samit, nie je aktualizované. Nehovorí nič o situácii na Ukrajine po telefonáte Trumpa s Putinom, neapeluje na Maďarsko, aby odblokovalo rokovania s Ukrajinou o jej členstve v EÚ. Hoci premiér sám niekoľkokrát zopakoval, že Ukrajinu na rozdiel od veľkých štátov v jej snahe podporuje,” poukázala Jurík.