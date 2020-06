Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac, organizuje mimoriadnu potravinovú zbierku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2020 (Webnoviny.sk) -"Starostlivosť o komunity, v ktorých pôsobíme, je prirodzenou súčasťou všetkých aktivít Tesca. Chápeme, že súčasné okolnosti majú dopad na mnohé rodiny a spôsobujú im ťažkosti. Najväčším jednorazovým darovaním potravín vhodnote viac ako 172-tisíc eur sa nám podarilo pomôcť tisíckam ľudí naprieč celou krajinou. Spoločne s našimi zákazníkmi chceme teraz pomôcť ešte viac. Sme veľmi radi, že sa nám v takom krátkom čase podarilo pripraviť letnú potravinovú zbierku, ktorá prináša pre každého jednoduchú možnosť, ako pomôcť rodinám v núdzi vo svojom okolí," hovorí Potravinová zbierka bude prebiehať rekordne dlhý čas od 19. júna do konca augusta 2020, a to v každom zo 152 obchodov na Slovensku. Zapojiť sa môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú zakúpiť trvanlivé potraviny navyše a darovať ich ľudom v núdzi. Môže ísť o rozličné produkty zo sortimentu trvanlivých potravín – napríkladSamotné darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné: stačí ich odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou.Tesco si uvedomuje význam spolupatričnosti a solidarity v komunitách medzi kolegami aj zákazníkmi. "Každá pomoc sa teraz počíta a každý darovaný produkt má obrovský význam. V Tescu si nesmierne vážime príspevok všetkých zákazníkov, ktorých chceme povzbudiť, aby pomohli spolu s nami. Vyzbierané produkty odovzdávame Potravinovej banke Slovenska, ktorá ako náš dlhoročný partner pri podpore komunít zabezpečí ich distribúciu ľuďom v núdzi. Potraviny sa tak bezpečne dostanú k zraniteľnými skupinám obyvateľstva, seniorom ,či tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii v dôsledku straty zamestnania. Veľmi sa tešíme, že mnohí kolegovia z Tesca sa pridali k dobrovoľníkom Potravinovej banky Slovenska a vysvetľujú našim zákazníkom v obchodoch, ako sa môžu do zbierky zapojiť," dopĺňa"Sme veľmi radi, že naše dlhodobé partnerstvo s Tescom sa za súčasných okolností ešte viac posilnilo. Vďaka najväčšiemu jednorazovému daru potravín od Tesca sa podarilo rýchlo a efektívne podať pomocnú ruku ešte širšej skupine ľudí, ktorá to teraz najviac potrebuje. Koronakríza ovplyvnila naše každodenné životy a naďalej ohrozuje najmä tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Keďže pomoc pre rodiny v núdzi je potrebná neustále, urobíme všetko pre to, aby sme čo najlepšie zabezpečili distribúciu potravín darovaných v rámci mimoriadnej letnej zbierky. Vítame, že zbierka bude prebiehať v každom z obchodov Tesca, a veríme, že práve vďaka tomu sa pomoc dostane aj do tých najviac ohrozených regiónov," vysvetľujeTesco podporuje ľudí v núdzi každodenne aj vďaka darovaniu nepredaných potravín. Od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval viac než 430 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 1,2 milióna porcií jedla. Spustením letnej potravinovej zbierky Tesco pokračuje v napĺňaní svojho záväzku podpory komunít.Reťazec každoročne na jeseň organizujea pomáha tak vyčariť krajšie Vianoce pre ľudí v núdzi a sociálne slabšie rodiny naprieč celým Slovenskom. Tesco každý rok zvyšuje hodnotu vyzbieraných darov, ktoré venuje zapojeným charitatívnym organizáciám, o 20 %. Rovnako to bude aj tento rok na jeseň, keď sa uskutoční už 8. ročník obľúbenej potravinovej zbierky Tesca.