Trnka nepoprel, že sa pozná s Kočnerom. Pred disciplinárkou vypovedal o nahrávke aj televízny redaktor

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Redaktor TV Markíza Branislav Tomaga vypovedal v utorok ako svedok pred disciplinárnou komisiou prokuratúry v rámci disciplinárneho pojednávania s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. Ten totiž čelí disciplinárnemu stíhaniu pre svoje vyjadrenia k nahrávke rozhovoru s neskôr viacnásobne stíhaným Marianom K. Nahrávka sa týkala údajného vydierania predstaviteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka pre kauzu Gorila . Návrh na stíhanie konkrétne poukazuje na to, ako sa Dobroslav T. v súvislosti s nahrávkou vyjadril v októbri 2019 pre TV Markíza.Uviedol vtedy, že na nahrávke „môžu byť udalosti, ktoré by mohli byť v reálnom čase stotožnené“. Práve Tomaga viedol daný rozhovor s Dobroslavom T. v jeho dome v Hamuliakove.Podľa Tomagu ho Dobroslav T. po žiadosti o vyjadrenie k zverejnenej nahrávke s Marianom K. sám pozval do svojho domu. Dobroslav T. podľa Tomagu následne uviedol, že nahrávku nepočul, zároveň však poprel, že by išlo o jeho hlas. „Hneď mi povedal, že taká nahrávka sa dá jednoducho vytvoriť,“ povedal.Redaktor sa podľa vlastných slov Dobroslava T. pýtal na rôzne pasáže nahrávky. Zaujímal ho napríklad zámer vydierať Haščáka. „Pán T. mi povedal, že to je blbosť, že také sa nikdy nestalo,“ uviedol svedok s tým, že sa Dobroslava T. pýtal aj na vzťah s Marianom K. „Povedal, že je jediný v republike, ktorý nepopiera, že sa s ním pozná,“ uviedol.Dobroslav T. podľa Tomagu nežiadal autorizáciu rozhovoru. „Povedal len - som zvedavý, ako s tým naložíte,“ vypovedal Tomaga s tým, že Dobroslav T. bol počas rozhovoru pokojný. Komisia následne vylúčila z pojednávania verejnosť, keďže niektoré z listinných dôkazov sa týkajú zdravotného stavu manželky Dobroslava T.Návrh na disciplinárne stíhanie Dobroslava T. sa týka takisto vyjadrení k prepusteniu podnikateľa Jozefa Majského z väzby v roku 2004.Dobroslav T. podľa prokuratúry v tejto súvislosti nepravdivo tvrdil, že ho vtedy krajská prokuratúra v Košiciach informovala o tom, že dôvody väzby obvineného pominuli. „Toto tvrdenie Dobroslava T. bolo klamstvo,“Dobroslav T. bol na čele prokuratúry v rokoch 2004 až 2011. Od októbra minulého roku má pozastavený výkon funkcie prokurátora. Zároveň čelí obvineniu zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa pre kauzu Gorila, ktorej nahrávku neposkytol orgánom činným v trestnom konaní.