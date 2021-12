Tesco pomôže ľuďom v núdzi spolu so zákazníkmi, stihnú to ešte pred Vianocami

Ako sa zapojiť do potravinovej zbierky:



Prispieť do zbierky môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú kúpiť trvanlivé potraviny alebo drogériu navyše a darovať ich ľudom v núdzi.



Vhodné na darovanie sú rôzne produkty ako napríklad ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj, káva, prostriedky na pranie, sprchové gély, mydlá či šampóny.



Novinkou v tohtoročnej potravinovej zbierke sú vopred pripravené nákupné vozíky naplnené potravinami vhodnými na darovanie, ktoré budú umiestnené na predajnej ploche. Tesco týmto spôsobom urýchli darovanie potravín v súčasnej náročnej pandemickej situácii.



Darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné – stačí ich po zakúpení odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou alebo dobrovoľníkom.



16.12.2021 (Webnoviny.sk) -Tesco vníma náročnú situáciu viacerých rodín, ktoré sa v dnešných mimoriadnych časoch ocitli v núdzi. "Momentálne je starostlivosť o tých najzraniteľnejších ešte dôležitejšia ako predtým. Kríza spojená s COVID-19 negatívne vplýva na životy mnohých rodín i jednotlivcov. Tešíme sa, že tento rok už po deviatykrát organizujeme vianočnú potravinovú zbierku, ktorá ľuďom zlepší najkrajšie sviatky roka. Spoločne tak s našimi zákazníkmi pomôžeme ľuďom, ktorí našu pomoc dnes potrebujú najviac. Vďaka veľkej angažovanosti charitatívnych organizácií, s ktorými spolupracujeme, sa darované potraviny a drogéria dostanú k tým, ktorí ich potrebujú najviac, ešte pred vianočnými sviatkami. Potraviny pomôžu najmä seniorom, rodičom samoživiteľom, rodinám v núdzi, ľuďom bez práce a domova aj detským domovom," hovoríVlani pred Vianocami ľudia darovali do zbierky vyše 100 ton potravín a drogérie. Vianočná potravinová zbierka bude vo všetkých obchodoch Tesca prebiehaťProstredníctvom služby Tesco Online nákupy môžu zákazníci darovať potraviny alebo drogériu o niečo dlhšie – až do 31. decembra 2021. Pri online nákupe si môžu zákazníci vybrať z troch balíčkov pomoci – základný v hodnote 5 eur alebo veľký balíček v hodnote 12 eur a balíček pre osamelých seniorov v hodnote 7 eur. Služba Tesco Online nákupy je aktuálne dostupná pre 2,8 milióna zákazníkov, resp. 1,1 milióna domácností na Slovensku."Každý deň vnímame nárast záujmu ľudí o potravinovú pomoc, keďže čoraz viac ľudí ovplyvňujú negatívne ekonomické dosahy koronakrízy. Naša dlhodobá spolupráca s Tescom je pre nás v tomto čase kľúčovým pilierom. Naši dobrovoľníci sa aktívne zapájajú, aby pomohli zákazníkom, ktorí chcú prispieť do zbierky. Zároveň intenzívne pracujeme na tom, aby sme distribúciu vyzbieraných darovaných potravín ľuďom v núdzi stihli čo najskôr," uviedolOkrem Potravinovej banky Slovenska reťazec spolupracuje aj s ďalšími charitatívnymi organizáciami ako Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Vagus a Depaul. Do zbierky sa môžu zapojiť aj dodávatelia Tesca spomedzi domácich aj zahraničných spoločností, túto možnosť využila napríklad spoločnosť Podravka.Potravinová zbierka Tesca je najtradičnejšou a najkontinuálnejšou akciou svojho druhu na Slovensku. Reťazec ju organizuje už od roku 2013. Viac informácií tu. Informačný servis