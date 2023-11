Tesco rozširuje svoju sieť na 163 obchodov, v novembri otvára predajne v Bratislave a v Trenčíne

6.11.2023 (SITA.sk) -Zákazníci sa môžu v oboch lokalitách tešiť na bohatú ponuku produktov a moderných služieb, ktoré Tesco ponúka. "Teší nás, že otvorením ďalších dvoch predajní v novembri bude mať Tesco na Slovensku už 163 miest na pohodlný nákup pre našich zákazníkov. Naším záväzkom je zákazníkom dlhodobo prinášať kvalitné produkty za dostupné ceny v čo najviac lokalitách po celom Slovensku," hovoría dodáva: "Tento cieľ sa nám darí plniť aj vďaka našim verným zákazníkom a šikovným kolegom a kolegyniam, ktorí nové predajne pripravovali niekoľko mesiacov vopred. Všetkým patrí veľká vďaka!"Novýpribudne v čerstvo vybudovanej obytnej zóne. Svoje dvere pre prvých návštevníkov otvorí v piatok 3. novembra 2023 o 8.00 hod. Otvorený bude sedem dní v týždni už od 6.00 hod. do 21.00 hod. Supermarket s rozlohou vyše 600 štvorcových metrov ponúkne zákazníkom široký sortiment čerstvých aj trvanlivých potravín vrátane vlastných značiek Tesca aj modelov módnej značky F&F. Obchod v bratislavskej Rači priniesol prácu 16 novým kolegyniam a kolegom.navštíviť už vo štvrtok 23. novembra 2023. Moderná predajňa s rozlohou vyše 1 000 štvorcových metrov pribudne v Obchodnom centre Max v Trenčíne. V novom obchode sa o zákazníkov a prevádzku bude starať 19 kolegýň a kolegov. Zákazníci si z bohatej ponuky môžu vybrať denne sedem dní v týždni od 7.00 hod. do 21. hod.Súčasťou oboch predajní sú samoobslužné pokladne, možnosť využiť službu pre rýchly nákup Scan&Shop v mobile aj zálohomaty na vratné obaly z nápojov."Tesco je pevnou súčasťou komunít naprieč Slovenskom a ich podpora je pre nás kľúčová. Aj preto počas prvých dvoch dní otvorenia nových predajní venujeme 1 euro z každého nákupu nad 10 eur miestnym neziskovým organizáciám," doplnil Martin Kuruc. V bratislavskej Rači reťazec podporí materskú školu Plickova, ktorá z finančného príspevku kúpi dopravné prostriedky na dopravné ihrisko. V Trenčíne Tesco podporí Evanjelickú diakoniu, ktorá plánuje darované financie využiť na projekt zlepšenia podmienok poskytovania sociálnych a zdravotných služieb v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení v Stredisku Evanjelickej diakonie Kšinná.Spoločnosť Tesco plánuje v najbližších mesiacoch pokračovať v rozširovaní. V súčasnosti hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. Zároveň hľadá pozemky s rozlohou od 2 000 štvorcových metrov aj v menších obciach.Informačný servis