Čistenie zubov pomocou umelej inteligencie? Vyskúšajte ho aj vy priamo v stánku Oral-B® v bratislavskom Auparku

Vyskúšajte najnovšiu technológiu v oblasti čistenia zubov

Hviezdou stánku je zubná kefka iO10 s technológiou iOSense™ a umelou inteligenciou

Technológia Oral-B® iO™ je výsledkom šiestich rokov práce vývojového centra Oral-B v nemeckom Kronbergu. Kefky vybavené touto technológiou sa vyznačujú magnetickým pohonom, ktorý prenáša energiu na špičky vlákien, a vytvára tak jemné mikrovibrácie. Klinická štúdia preukázala, že používatelia používajúci túto technológiu majú 14,5-krát väčšiu šancu mať opäť zdravé ďasná v porovnaní s bežnou manuálnou zubnou kefkou.Tento rok si vybrané doteraz navrhnuté modely Oral-B® z inovatívneho radu iO™ môžu návštevníci prezrieť v bratislavskom stánku v obchodnom centre Aupark, a to vôbec po prvýkrát na Slovensku. V minulom roku mal stánok úspešnú premiéru v Česku.Návštevníci si môžu v stánku vyskúšať magnetickú technológiu čistenia priamo na vlastných zuboch.Každý všedný deň od 16 hodiny a tiež po celý víkend majú navyše prichádzajúcu možnosť vyskúšať si zubnú kefku s technológiou iO pod dohľadom skúsenej zubnej hygieničky. Odborníčka poskytne aj cenné rady a tipy týkajúce sa správnej starostlivosti o ústnu dutinu a upozorní ich na prípadné chyby pri čistení zubov, a to v reálnom čase.Značka Oral-B si pre návštevníkov dočasného stánku pripravila aj exkluzívnu ponuku. Každý návštevník si môže priamo na mieste kúpiť vybrané modely kefiek so špeciálnou zľavou 10%.Najnovší model zubnej kefky značky Oral-B má názov iO Series 10 a je vybavená technológiou iOSense™, ktorá využíva umelú inteligenciu. Ide o v súčasnosti najpokročilejšiu technológiu v starostlivosti o ústnu hygienu. Vďaka tomu poskytuje kefka v reálnom čase pokyny a tipy, aby pomohol čistiť zuby čo najefektívnejšie a najintuitívnejšie.V stánku sa môžete tešiť aj na ďalšie modely zubných kefiek, a to aj tých cenovo dostupných. Pre ešte efektívnejšie čistenie zubov využívajú inovatívnu magnetickú technológiu. Vďaka tomu je pokročilé riešenie dostupné širšiemu okruhu spotrebiteľov v každej cenovej kategórii.