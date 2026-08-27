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Tesco rozširuje svoju sieť na 187 obchodov. V Bratislave otvára Tesco Expres v Poluse aj v Devínskej Novej Vsi


Tagy: Nová predajňa PR Tesco Online nákupy

Spoločnosť Tesco na Slovensku pokračuje v rozširovaní svojej predajnej siete s cieľom byť svojim zákazníkom stále o niečo bližšie. Vo štvrtok 27. augusta 2026 otvára v hlavnom meste dve ...



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tesco_titulna foto tesco expres ba 676x507 27.8.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Tesco na Slovensku pokračuje v rozširovaní svojej predajnej siete s cieľom byť svojim zákazníkom stále o niečo bližšie.


Vo štvrtok 27. augusta 2026 otvára v hlavnom meste dve nové predajne na rýchle nákupy – Tesco Expres v obľúbenom nákupnom centre Polus a rovnakú prevádzku aj v Devínskej Novej Vsi na Ulici Štefana Králika. Otvorením dvoch nových obchodov rozširuje reťazec svoju predajnú sieť na Slovensku už na 187 kamenných obchodov. Zároveň neustále rozširuje aj vyhľadávanú službu Tesco Online Nákupy, ktorá je aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov.

"Tento rok je z pohľadu budovania a obnovy našej siete mimoriadne dynamický. Podarilo sa nám zmodernizovať až 36 predajní Tesco na celom Slovensku a od začiatku roka sme privítali zákazníkov v nových obchodoch v bratislavskej Petržalke na Hálovej ulici, v novopostavenej rezidencii Florian v centre hlavného mesta, ďalej v Chorvátskom Grobe aj v Zákamennom. Teraz k nim s radosťou pridávame ďalšie dve novootvorené prevádzky Tesco Expres v Bratislave, ktoré rozšíria našu sieť už na 187 predajní. Sme radi, že v nových obchodoch si miestni zákazníci budú môcť rýchlo a pohodlne nakúpiť všetko potrebné," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Komfortný nákup na dosah ruky


Obe novootvorené prevádzky Tesco Expres v hlavnom meste disponujú kompaktnou predajnou plochou 50 m² a sú prispôsobené konceptu rýchleho nákupu. Ponuka sortimentu sa sústredí najmä na čerstvé potraviny, rýchle občerstvenie a základný tovar na každodennú spotrebu. O plynulú prevádzku a spokojnosť zákazníkov v každej predajni sa stará tím 4 vyškolených kolegov a rýchle vybavenie nákupu zabezpečuje jedna expresná pokladňa.

Tesco Expres v Obchodnom centre Polus



Strategicky umiestnená predajňa v nákupnom centre, ktoré je dlhé roky pevnou súčasťou identity Bratislavčanov. Polus od januára 2026 prechádza rozsiahlejšou obnovou s cieľom vytvoriť praktické lokálne nákupné centrum a do tohto konceptu predajňa Tesco Expres ideálne zapadá. Pre návštevníkov obchodného centra aj zamestnancov okolitých kancelárií bude Tesco Expres otvorené denne od 7.00 do 21.00 hod.

Tesco Expres v Devínskej Novej Vsi



V tejto mestskej časti Tesco doteraz ponúkalo nákupy iba vo svojom hypermarkete na Eisnerovej ulici. Odteraz prináša miestnym obyvateľom aj možnosť rýchleho nákupu v novom Tesco Expres na Ulici Štefana Králika 6555/5. Zákazníkom bude k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 22.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.

Pri príležitosti otvorenia nových prevádzok pripravilo Tesco pre svojich zákazníkov špeciálnu ponuku. Počas prvých štyroch dní, od štvrtka 27. augusta do nedele 30. augusta 2026, získajú všetci členovia vernostného programu Tesca po predložení karty Tesco Clubcard zľavu 10 % na celý svoj nákup v oboch nových predajniach.

Tesco zvyšuje aj dostupnosť online nakupovania


Spolu s investíciami do svojej siete obchodov Tesco neustále pracuje aj na tom, aby čoraz viac Slovákov malo možnosť nechať si doručiť nákup z Tesca pohodlne priamo pred dvere. Len od začiatku tohto roku reťazec trikrát rozširoval dostupnosť služby Tesco Online Nákupy na nové regióny. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti je tak aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov Slovenska.

Rovnako ako pri nakupovaní v kamenných predajniach môžu zákazníci Tesca nakupovať online aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Členovia Tesco Online Clubu navyše môžu využívať doručenie nákupu bez poplatkov a množstvo ďalších výhod.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tesco rozširuje svoju sieť na 187 obchodov. V Bratislave otvára Tesco Expres v Poluse aj v Devínskej Novej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nová predajňa PR Tesco Online nákupy
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