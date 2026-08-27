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27. augusta 2026
Rusko čoraz viac využíva „agentov na jedno použitie“, uvádza sa v správe českej BIS
Agentmi ruských tajných služieb sa väčšinou stávajú neskúsení amatéri z nižších sociálnych vrstiev, ktorých k sabotáži motivuje najmä finančná odmena. Rusko ...
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Rusko pri sabotážach a ďalších podvratných útokoch v Európe čoraz viac využíva takzvaných agentov na jedno použitie.
Ide najmä o neskúsených amatérov, ľudí z nižších sociálnych vrstiev alebo osoby s kriminálnou minulosťou, ktorých hlavnou motiváciou je finančná odmena. Vyplýva to z výročnej správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), o ktorej informoval portál Novinky.cz.
Agenti na jedno použitie
Podľa BIS počet odhalených sabotážnych a podvratných útokov koordinovaných predovšetkým ruskou vojenskou rozviedkou GRU vlani najprv klesal, v druhej polovici roka sa však opäť vrátil k rastúcemu trendu.
Označenie „agent na jedno použitie“ vychádza z toho, že Rusko sa v prípade zadržania takýchto ľudí zrieka zodpovednosti za ich činy aj ďalší osud.
„Často ide o neskúsených amatérov a zároveň o osoby s nižším sociálnym statusom, prípadne s kriminálnou minulosťou. Prevládajúcou motiváciou je vidina získania finančnej odmeny,“ uviedla BIS.
Európa v plameňoch
Títo ľudia podľa českej kontrarozviedky najprv oznámia koordinátorom, na aké ciele vo svojom okolí sa dokážu zamerať, a až následne dostanú konkrétne pokyny.
„Riziko sabotážneho útoku na konkrétny cieľ teda závisí skôr od možností jednotlivých agentov, než od uceleného plánu orgánov ruskej štátnej moci,“ upozornila BIS.
Objednávatelia od nich často požadujú aj fotografie a videá z prípravy, priebehu a následkov útokov.
Tento materiál sa potom využíva na výrobu propagandistického obsahu šíreného v Rusku aj európskych krajinách, ktorého hlavným posolstvom má byť predstava, že „Európa je obrazne aj doslova v plameňoch“.
Najviac ponúk je na Telegrame
Ponuky na vykonávanie sabotáží sa vo veľkom šíria najmä na Telegrame v rusky a ukrajinsky hovoriacich skupinách prepojených aj s českým prostredím.
BIS hovorí o státisícoch takýchto príspevkov ročne, väčšinou sa však týkajú cieľov na Ukrajine alebo v iných členských štátoch EÚ než v Česku. Najväčšiemu riziku čelia najmä subjekty zapojené do výroby alebo distribúcie pomoci pre Ukrajinu.
Prvé husle hrá GRU
Dominantným aktérom pri koordinácii takýchto útokov zostáva podľa českej informačnej služby GRU.
Zapojenie ruských spravodajských služieb sa potvrdilo napríklad pri bombovom útoku na poľskú železnicu v novembri 2025.
Naopak, pri žiadnom bezpečnostnom incidente preverovanom BIS v Česku sa vlani nepodarilo spoľahlivo potvrdiť, že išlo o sabotáž pripravovanú alebo koordinovanú z Ruska.
Najhorší rok
Šéf BIS Michal Koudelka označil rok 2025 z hľadiska bezpečnosti za jeden z najvážnejších od konca studenej vojny.
K zhoršeniu situácie podľa neho prispela ruská vojna proti Ukrajine, eskalácia konfliktu na Blízkom východe aj zmeny v postojoch USA k Európe a jej bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Rusko čoraz viac využíva „agentov na jedno použitie“, uvádza sa v správe českej BIS © SITA Všetky práva vyhradené.
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