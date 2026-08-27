Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. augusta 2026

Rusko čoraz viac využíva „agentov na jedno použitie“, uvádza sa v správe českej BIS


Tagy: Česká vláda česko-ruské vzťahy Ruská propaganda ruské sabotáže ruské tajné služby Ruskí agenti

Agentmi ruských tajných služieb sa väčšinou stávajú neskúsení amatéri z nižších sociálnych vrstiev, ktorých k sabotáži motivuje najmä finančná odmena. Rusko ...



Zdieľať
gettyimages 888459382 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Agentmi ruských tajných služieb sa väčšinou stávajú neskúsení amatéri z nižších sociálnych vrstiev, ktorých k sabotáži motivuje najmä finančná odmena.

Rusko pri sabotážach a ďalších podvratných útokoch v Európe čoraz viac využíva takzvaných agentov na jedno použitie.


Ide najmä o neskúsených amatérov, ľudí z nižších sociálnych vrstiev alebo osoby s kriminálnou minulosťou, ktorých hlavnou motiváciou je finančná odmena. Vyplýva to z výročnej správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), o ktorej informoval portál Novinky.cz.



Agenti na jedno použitie


Podľa BIS počet odhalených sabotážnych a podvratných útokov koordinovaných predovšetkým ruskou vojenskou rozviedkou GRU vlani najprv klesal, v druhej polovici roka sa však opäť vrátil k rastúcemu trendu.


Označenie „agent na jedno použitie“ vychádza z toho, že Rusko sa v prípade zadržania takýchto ľudí zrieka zodpovednosti za ich činy aj ďalší osud.


„Často ide o neskúsených amatérov a zároveň o osoby s nižším sociálnym statusom, prípadne s kriminálnou minulosťou. Prevládajúcou motiváciou je vidina získania finančnej odmeny,“ uviedla BIS.



Európa v plameňoch


Títo ľudia podľa českej kontrarozviedky najprv oznámia koordinátorom, na aké ciele vo svojom okolí sa dokážu zamerať, a až následne dostanú konkrétne pokyny.


„Riziko sabotážneho útoku na konkrétny cieľ teda závisí skôr od možností jednotlivých agentov, než od uceleného plánu orgánov ruskej štátnej moci,“ upozornila BIS.


Objednávatelia od nich často požadujú aj fotografie a videá z prípravy, priebehu a následkov útokov.


Tento materiál sa potom využíva na výrobu propagandistického obsahu šíreného v Rusku aj európskych krajinách, ktorého hlavným posolstvom má byť predstava, že „Európa je obrazne aj doslova v plameňoch“.



Najviac ponúk je na Telegrame


Ponuky na vykonávanie sabotáží sa vo veľkom šíria najmä na Telegrame v rusky a ukrajinsky hovoriacich skupinách prepojených aj s českým prostredím.


BIS hovorí o státisícoch takýchto príspevkov ročne, väčšinou sa však týkajú cieľov na Ukrajine alebo v iných členských štátoch než v Česku. Najväčšiemu riziku čelia najmä subjekty zapojené do výroby alebo distribúcie pomoci pre Ukrajinu.



Prvé husle hrá GRU


Dominantným aktérom pri koordinácii takýchto útokov zostáva podľa českej informačnej služby GRU.


Zapojenie ruských spravodajských služieb sa potvrdilo napríklad pri bombovom útoku na poľskú železnicu v novembri 2025.


Naopak, pri žiadnom bezpečnostnom incidente preverovanom BIS v Česku sa vlani nepodarilo spoľahlivo potvrdiť, že išlo o sabotáž pripravovanú alebo koordinovanú z Ruska.



Najhorší rok


Šéf BIS Michal Koudelka označil rok 2025 z hľadiska bezpečnosti za jeden z najvážnejších od konca studenej vojny.


K zhoršeniu situácie podľa neho prispela ruská vojna proti Ukrajine, eskalácia konfliktu na Blízkom východe aj zmeny v postojoch USA k Európe a jej bezpečnosti.




Zdroj: SITA.sk - Rusko čoraz viac využíva „agentov na jedno použitie“, uvádza sa v správe českej BIS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká vláda česko-ruské vzťahy Ruská propaganda ruské sabotáže ruské tajné služby Ruskí agenti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Primátor Prešova odmieta tvrdenia, že mesto uprednostnilo pri predaji Tatrana drahší kapitál pred financovaním z kraja
<< predchádzajúci článok
Tesco rozširuje svoju sieť na 187 obchodov. V Bratislave otvára Tesco Expres v Poluse aj v Devínskej Novej Vsi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 