Tesco spolu so zákazníkmi pomôže zbierkou potravín a drogérie utečencom z Ukrajiny v hodnote takmer 200-tisíc eur

Ako ešte Tesco pomáha utečencom z Ukrajiny?



Popri potravinovej zbierke, humanitárnej, finančnej a produktovej pomoci ponúka Tesco na Slovensku ľuďom z Ukrajiny aj pracovnú príležitosť. Tesco zabezpečuje čo najkomfortnejší proces prijímania Ukrajincov v ich materinskom jazyku . Zároveň kariérna webstránka reťazca bude mať informácie o voľných pozíciách dostupných aj v ukrajinčine. V priebehu roka sa tak o približne 500 voľných pozícií budú môcť uchádzať nielen ľudia zo Slovenska, ale aj Ukrajinci, ktorí plánujú zostať na Slovensku.

. Zároveň kariérna webstránka reťazca bude mať informácie o voľných pozíciách dostupných aj v ukrajinčine. V priebehu roka sa tak o približne 500 voľných pozícií budú môcť uchádzať nielen ľudia zo Slovenska, ale aj Ukrajinci, ktorí plánujú zostať na Slovensku.

Od 24. februára 2022 obchody Tesca podporujú miestne iniciatívy a organizácie, ktoré zastrešujú pomoc na hraniciach, navyše manažéri obchodov aj ďalší kolegovia Tesca ukazujú obrovskú solidaritu.

podporujú miestne iniciatívy a organizácie, ktoré zastrešujú pomoc na hraniciach, navyše manažéri obchodov aj ďalší kolegovia Tesca ukazujú obrovskú solidaritu.

Už stovky Tesco kolegov sa zapojili do dobrovoľníctva cez partnerské neziskové organizácie, ktoré zaisťujú pomoc v rámci utečeneckej krízy na území Slovenska. Každému kolegovi na účel dobrovoľníctva ponúka Tesco až 2 plne preplatené pracovné dni.

cez partnerské neziskové organizácie, ktoré zaisťujú pomoc v rámci utečeneckej krízy na území Slovenska. Každému kolegovi na účel dobrovoľníctva ponúka Tesco až 2 plne preplatené pracovné dni.

Tesco cez posledný februárový víkend spojilo svoje sily s viacerými obchodníkmi zo Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), aby pomohli ľuďom zasiahnutým súčasným dianím. Kamión Tesco v nedeľu 27. februára 2022 doviezol potrebnú pomoc na hranice až do Uble. Ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine odišlo vyše 40 ton potravín a hygienických potrieb. Tesco v rámci spoločnej pomoci zabezpečilo detskú výživu, detské mlieko, cukrovinky, piškóty, polievky, paštéty či vlhčené utierky, plienky a dámske hygienické potreby. Tesco v podpore cez svoje distribučné centrá naďalej pokračuje.

v nedeľu 27. februára 2022 doviezol potrebnú pomoc na hranice až do Uble. Ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine odišlo vyše 40 ton potravín a hygienických potrieb. Tesco v rámci spoločnej pomoci zabezpečilo detskú výživu, detské mlieko, cukrovinky, piškóty, polievky, paštéty či vlhčené utierky, plienky a dámske hygienické potreby. Tesco v podpore cez svoje distribučné centrá naďalej pokračuje.

Skupina Tesco darovala na Krízovú výzvu Červeného kríža na pomoc Ukrajine milión libier (1,2 milióna eur).



29.3.2022 (Webnoviny.sk) -,,Solidarita zákazníkov Tesca s utečencami z Ukrajiny je úžasná! Potravinovú zbierku sme pre veľký záujem o pomoc predĺžili z dvoch na tri týždne a podľa potreby budeme zbierku opakovať. Vo väčšine obchodov naši kolegovia pripravili aj novinku – potravinové balíčky pre zákazníkov v rôznych cenových hladinách, aby zákazníkom pomohli s výberom vhodných potravín a zjednodušili darovanie. V Tescu sme sa zaviazali podporu našich zákazníkov zdvojnásobiť. Spoločne tak prispejeme našim humanitárnym a charitatívnym partnerom sumou takmer 200 tisíc eur na aktivity podporujúce ľudí utekajúcich z Ukrajiny po celom Slovensku", hovoríDarované trvanlivé potraviny a hygienické potreby reťazec odovzdá. Tie ich ďalej rozdistribuujú tam, kde je to najviac potrebné - na hranice s Ukrajinou a na miesta po celom Slovensku, kde sú ľudia z Ukrajiny ubytovaní.,,Práve vojnový konflikt, ktorý zažívame na Ukrajine, nám ukazuje nielen obrovskú vlnu solidarity, ale aj význam, aký majú trvanlivé potraviny a drogéria pre ľudí postihnutých vojnou. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a Tescu za promptne vyhlásenie potravinovej zbierky. Produkty zo zbierky dennodenne pomáhajú ukrajinským rodinám, ktoré našli azyl na Slovensku " dodávaMimoriadna potravinová zbierka prebiehala vo všetkých 154 obchodoch Tesco. Zákazníci mohli do zbierky prispieť kúpou trvanlivých potravín či hygienických potrieb navyše pri svojom bežnom nákupe.Zákazníci sa mohli zapojiť aj, a to rýchlou a jednoduchou formou darovania potravín cez službu Tesco Online nákupy . K dispozícii boli tri balíčky pomoci – základný balíček v hodnote 5 eur, stredný balíček v hodnote 7 eur a veľký balíček v hodnote 12 eur. Dokopy zákazníci prispeli do zbierky online formou viac ako, čo je doteraz najvyšší online príspevok v rámci potravinových zbierok a tvorí 10 % hodnoty všetkých darov od zákazníkov.Informačný servis