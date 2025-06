Tesco získalo ocenenie Via Bona za zodpovednosť. Otvára tému, ktorá je tabu

Hlavné aktivity Tesca na podporu dôstojnej menštruácie:



Bezplatné menštruačné potreby pre zamestnankyne (od roku 2023)



Prieskum NMS na tému menštruačnej chudoby



Zníženie cien menštruačných potrieb vlastných značiek ohodnotu ich DPH



Spoluzaloženie Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu



Finančná a produktová podpora pre desiatky rôznych organizácií a škôl – vlastná aj prostredníctvom partnerov



Projekt Tesco Menštruačná chudoba získal aj ďalšie ocenenia za rok 2024:



Digital PIE organizované ADMA a združením TheMarketers.biz: striebro v kategórii Idea a v podkategórii PR, bronz v kategórii Idea a podkategórii kampaň.



Medzinárodné ocenenie SABRE Awards: víťaz v regióne strednej a východnej Európy.



Súťaž PROKOP za rok 2024: 3. miesto v kategórii CSR.



Súťaž HERMES – Komunikátor roka 2024: 3. miesto v Cene verejnosti aj v Cene Median SK.



Zlatý klinec v piatich kategóriách: MEDIA (bronz), PROMO & ACTIVATION (striebro), PUBLIC RELATIONS (striebro), CAMPAIGN (striebro) a ESG (bronz).



Ocenenie EFFIE v kategórii Brands – ESG projekty komerčných značiek.



ADCE Awards 2024: bronz v kategórii Brand experience.



Via Bona 2024: Cena za pozitívnu zmenu v komunite.



18.6.2025 (SITA.sk) -"Sme veľmi hrdí, že s projektom na podporu dôstojnej menštruácie sa nám podarilo minulý rok otvoriť tému, ktorá je na Slovensku dlho tabuizovaná. S menštruačnou chudobou sa vo svojom živote stretlo až 44 % žien a 16 % z nich ju aktuálne zažíva – napriek tomu sa o nej doteraz takmer nehovorilo. My sa to snažíme zmeniť a najmä prinášať ženám skutočné riešenia – spoločne s partnermi," hovoríNa základe prieskumu NMS pre spoločnosť Tesco sa až 77 % žien musí obmedzovať kvôli nákupu menštruačných potrieb a 6 % používa náhrady za menštruačné potreby. Tie môžu byť podľa odborníkov doslova hrozbou pre ženské zdravie. Na túto skutočnosť upozornil v kampani symbol "menštruačných šiat", ktorý otvoril diskusiu a vytvoril priestor pre konkrétne kroky.Komunikačnú kampaň Tesco prepojilo s reálnou pomocou pre ženy v podobe zníženia ceny menštruačných potrieb vlastnej značky o hodnotu ich DPH. "Odstrihnutím hodnoty DPH z ceny produktov sme dokázali našim zákazníčkam doteraz ušetriť viac ako vyše 120-tisíc eur a táto suma každým dňom rastie," uvádzaCelková hodnota podpory v rámci všetkých aktivít projektu aktuálne už presiahla sumu 200-tisíc eur.Podporu dôstojnej menštruácie vníma Tesco ako dlhodobý projekt, v ktorom plánuje pokračovať. "Ocenenie Via Bona je pre nás veľkým povzbudením, aby sme v medzisektorovej spolupráci aj priamej podpore pokračovali i naďalej," dodáva Katarína Pšenáková.Projekt na podporu dôstojnej menštruácie je pre Tesco súčasťou dlhodobej podpory žien v rámci Stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie . Jej cieľom je tvoriť pre ženy inkluzívnejšie a lepšie pracovné prostredie – napríklad prostredníctvom flexibilných pracovných úväzkov, dovolenky navyše či systematického znižovania gender pay gapu. Od roku 2023 je súčasťou tejto podpory aj poskytovanie menštruačných potrieb na pracoviskách pre všetky kolegyne.Tesco na Slovensku sa spolu s občianskym združením InTYMYta a Banskobystrickým samosprávnym krajom stalo zakladajúcim členom Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu , ktorá v súčasnosti prepája už 28 partnerov zo súkromného, verejného aj mimovládneho sektora. Členovia iniciatívy sa zaujímajú o riešenia menštruačnej chudoby na Slovensku.je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom 25. ročníku získali firmy ocenenie v 7 kategóriách. O víťazoch za rok 2024 rozhodli odborné nezávislé komisie, pričom vyberali spomedzi 59 prihlásených nominácií. Mená víťazov boli zverejnené na slávnostnom galavečere 17. júna 2025. Nezávislá komisia Via Bona už ocenila aktivity Tesca v oblasti zodpovedného podnikania aj v minulosti – v roku 2017, 2020 a 2023.