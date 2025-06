Slovensko úspešne evakuovalo ďalších občanov z Blízkeho východu – FOTO

Evakuačné lety

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Evakuovaných občanov zvážal vojenský špeciál

18.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko v stredu prepravuje z regiónu Blízkeho východu do bezpečia dvomi slovenskými evakuačnými letmi z cyperskej Larnaky a z jordánskeho Ammánu ďalších zhruba sto občanov SR a iných štátov. Informuje o tom rezort zahraničia "V súvislosti s eskaláciou medzi Izraelom a Iránom sme vynaložili maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí nachádzajúcich sa v tomto regióne. V tretí deň jednej z najnáročnejších logistických operácií evakuujeme na Slovensko stovku občanov našej vlasti, ako aj občanov našich partnerských krajín, ktorí nás požiadali o pomoc. Sú medzi nimi diplomati, turisti vrátane štyroch len niekoľkomesačných bábätiek,” vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Vďaka spolupráci rezortov zahraničných vecí, obrany a vnútra sa v stredu opäť uskutočňujú evakuačné lety. Najprv vládny špeciál prepravil z Bratislavy do Jordánska 15 jordánskych občanov spolu so siedmimi špeciálne vyslanými pracovníkmi Rakúska a Švajčiarska a aktuálne je na ceste z Ammánu na Slovensko s 83 občanmi (sedem občanov SR, 13 Maďarov, 11 Lotyšov, 11 Rakúšanov, šesť Čechov, šesť Izraelčanov, päť Chorvátov, päť Dánov, štyroch Holanďanov, troch Francúzov, dvoch Slovincov, dvoch Bulharov a po jednom občanovi Belgicka, Bieloruska, Brazílie, Fínska, Jordánska, Nemecka, Sýrie a Španielska).Od pondelka premával z jordánskej Akaby a Ammánu mimoriadne slovenský vojenský špeciál, ktorý zvážal evakuovaných občanov do cyperskej Larnaky. V stredu sa vrátil do SR a zabezpečil návrat ďalších deväť občanov Slovenskej republiky, šesť občanov Českej republiky a jedného občana Ukrajiny."Celý proces evakuácie potvrdil, že Slovensko je aj v krízových situáciách spoľahlivý a zodpovedný partner pripravený podať pomocnú ruku. Rýchlou a profesionálnou záchrannou akciou sme upevnili silnú reputáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni, na čo sme patrične hrdí," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie s tým, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktorá dokázala evakuovať občanov z tejto oblasti po eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Iránom.