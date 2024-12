Tesco znižuje ceny o hodnotu DPH z 10 % na 0 % pri stovkách potravín

[1]Zľava platí od 27. 12. 2024 do 31. 1. 2025 na vybrané produkty. Zákazník získa zľavu na vybrané produkty minimálne v sume zodpovedajúcej zníženej sadzbe DPH z 10 % na 0 %.

27.12.2024 (SITA.sk) -"Rozhodli sme sa investovať do našich zákazníkov a podporiť ich práve v čase, keď sú výdavky na domácnosť najvyššie. Od 27. decembra tohto roka zákazníci získajú zľavu na vybrané potraviny minimálne v sume zníženej sadzby DPH z 10 % na 0 %.Znížením cien o hodnotu DPH na 0 % na široký sortiment základných potravín chceme uľahčiť zákazníkom každodenné nákupy a prispieť k dostupnosti kvalitných potravín pre všetkých," prezrádzaa dodáva: "Zákazník je pre nás vždy na prvom mieste, preto mu prinášame cenovo výhodné ponuky či už produktov vlastných značiek Tesco alebo značkových výrobkov, aby mal vždy možnosť vybrať si z našej ponuky to, čo mu najviac vyhovuje. Navyše, môže využiť ďalšie výrazné zľavy s vernostným programom Clubcard."Zníženie cien o hodnotu ich DPH na 0 % sa bude týkať širokej škály základných potravín, ako sú pečivo, ovocie a zelenina (cibuľa, zemiaky, koreňová zelenina, uhorky, paradajky, šalát, tekvica, cuketa a pod.), mlieko, jogurty, syry a ďalšie mliečne výrobky, viaceré druhy kuracieho, morčacieho, bravčového či hovädzieho mäsa, ryby, šťavy, džúsy, kaše aj med.Produkty so zníženou cenou o hodnotu ich DPH budú jasne označené špeciálnymToto označenie zákazníkom uľahčí orientáciu v sortimente a umožní im ľahko rozpoznať produkty, na ktoré sa zníženie vzťahuje.Tesco pre zákazníkov dlhodobo ponúka rôzneaj mimo špeciálnych akcií. Zákazníci sa môžu spoľahnúť, že v Tescu platia menej a dostanú aj naďalej skvelú hodnotu za peniaze.Informačný servis