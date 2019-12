Tesla by mala v závode pri Berlíne vyrábať 500.000 áut ročne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 11. decembra (TASR) - Americká automobilka Tesla plánuje vo svojom novom závode neďaleko Berlína vyrábať ročne 500.000 elektromobilov. Uviedol to v stredu nemecký denník Bild.Minulý mesiac šéf Tesly Elon Musk oznámil, že pre európsky závod si vybrali Grüneide v Brandenbursku. Tam by Tesla mala vyrábať vozidlá Model 3 a Model Y.Podľa denníka, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, by závod s označením Gigafactory 4 mal vytvoriť približne 10.000 pracovných miest. V novembri, keď Tesla oznámila investíciu, sa očakávalo vytvorenie zhruba 8000 pracovných pozícií.Firma do závodu investuje približne 4 miliardy eur. S výstavbou sa začne na budúci rok a výroba by sa mala začať v roku 2021.